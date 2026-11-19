NOVI SVETSKI POREDAK NA POMOLU: Si poručio Trampu da je spreman na saradnju
PREDSEDNIK Narodne republike Kine, Si Đinping, izjavio je da su on i predsednik Sjedinjenih Američkih Država, Donald Tramp, dali nov sadržaj odnosima Pekinga i Vašingtona, zasnovan na poštovanju, pravičnosti i uzajamnosti.
- Uspostavili smo novu definiciju konstruktivnih kinesko-američkih odnosa strateške stabilnosti - rekao je Si, prenosi Rojters.
Kineski predsednik istakao je da je spreman da sa Trampom nastavi da usmerava odnose dve zemlje u pravom smeru.
- Čvrsto sam opredeljen za saradnju sa vama - poručio je Si američkom predsedniku.
On je ocenio da su odnosi Kine i SAD u celini stabilni i da se poboljšavaju.
Tramp je, sa druge strane, izjavio da dve zemlje imaju zajednički interes da se okonča rat u Ukrajini, kao i da se obezbedi slobodan protok energenata kroz Ormuski moreuz i spreči Iran da dođe do nuklearnog oružja.
Govoreći o ratu u Ukrajini, Tramp je rekao da u sukobu svakog meseca gine 25.000 ljudi, uglavnom vojnika.
Američki predsednik je naveo da se ranije sastao sa ruskim predsednikom, Vladimirom Putinom, kako bi pripremio teren za trilateralni sastanak sa Sijem i Putinom.
- Mislim da bismo mogli da imamo uspešan sastanak - rekao je Tramp, nazvavši Sija prijateljem i istakavši da njih dvojica imaju poseban odnos.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: Kineske vesti o razgovoru predsednika Vučića i Si Đipinga
Preporučujemo
TAKAIČI SLEDEĆE NEDELjE NA SAMITIMA ASEAN-A I APEK-A: Hoće li joj Si Điping okrenuti leđa?
09. 11. 2026. u 16:01
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
SKANDAL: 5.000 zaposlenih u jednom od najvećih državnih preduzeća su rođaci - 143 miliona evra duga u srpskom komšiluku
Milioni evra nestajali kroz gorivo.
17. 11. 2026. u 19:09 >> 20:39
Komentari (0)