PREDSEDNIK Narodne republike Kine, Si Đinping, izjavio je da su on i predsednik Sjedinjenih Američkih Država, Donald Tramp, dali nov sadržaj odnosima Pekinga i Vašingtona, zasnovan na poštovanju, pravičnosti i uzajamnosti.

Foto: Tanjug/AP/Mark Schiefelbein

- Uspostavili smo novu definiciju konstruktivnih kinesko-američkih odnosa strateške stabilnosti - rekao je Si, prenosi Rojters.

Kineski predsednik istakao je da je spreman da sa Trampom nastavi da usmerava odnose dve zemlje u pravom smeru.

- Čvrsto sam opredeljen za saradnju sa vama - poručio je Si američkom predsedniku.

On je ocenio da su odnosi Kine i SAD u celini stabilni i da se poboljšavaju.

Tramp je, sa druge strane, izjavio da dve zemlje imaju zajednički interes da se okonča rat u Ukrajini, kao i da se obezbedi slobodan protok energenata kroz Ormuski moreuz i spreči Iran da dođe do nuklearnog oružja.

Govoreći o ratu u Ukrajini, Tramp je rekao da u sukobu svakog meseca gine 25.000 ljudi, uglavnom vojnika.

Američki predsednik je naveo da se ranije sastao sa ruskim predsednikom, Vladimirom Putinom, kako bi pripremio teren za trilateralni sastanak sa Sijem i Putinom.

- Mislim da bismo mogli da imamo uspešan sastanak - rekao je Tramp, nazvavši Sija prijateljem i istakavši da njih dvojica imaju poseban odnos.

(Tanjug)

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