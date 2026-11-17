IRANSKI ministar spoljnih poslova Abas Arakči izjavio je danas da iza medijskih izveštaja o navodnim planovima Irana da upotrebi "prljavu bombu" protiv Sjedinjenih Američkih Država stoji Izrael, odbacujući te tvrdnje kao "besmislice".

Foto: Tanjug/AP Photo/Ryan Murphy, FIle

-U protekla 72 sata, mediji naklonjeni Izraelu objavili su da Iran navodno planira da upotrebi hemijsko oružje u Vašingtonu, dok istovremeno gradi raketne baze ispod brana. Besmislice, napisao je Arakči na društvenim mrežama, prenosi Al Džazira.

On je ocenio da je reč o propagandi nalik onoj koja je prethodila ratu u Iraku, za koju je rekao da nosi "jasne izraelske tragove"

-Niko u to ne veruje, dodao je iranski šef diplomatije.

CNN je ranije, pozivajući se na dobro upućene izvore, objavio da, prema američkim obaveštajnim podacima, Teheran razvija planove da potencijalno detonira takozvanu "prljavu" bombu u Vašingtonu.

Američki predsednik Donald Tramp je danas novinarima u Manili rekao da će Iran platiti cenu kao nijedna zemlja do sada, ukoliko izvede takav napad.

(Tanjug)

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