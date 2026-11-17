GENERALNI sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš pozvao je države članice da započnu pregovore o pravno obavezujućem instrumentu za regulisanje smrtonosnih autonomnih sistema naoružanja, poznatih kao "roboti ubice", koji bi sadržao jasne zabrane i ograničenja njihove upotrebe.

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Obraćajući se delegatima iz više od 120 država na konferenciji o Konvenciji o određenim vrstama konvencionalnog oružja, Gutereš je upozorio da nove tehnologije, uključujući autonomne sisteme naoružanja, donose nove humanitarne, pravne, etičke i bezbednosne izazove, navedeno je u saopštenju Ujedinjenih nacija.

"Čak i rat ima granice, a priroda ratovanja se menja", poručio je Gutereš u video-obraćanju, pozivajući države da preduzmu mere kako bi sprečile upotrebu i širenje takvog oružja i zaštitile civile od posledica oružanih sukoba.

Sličan apel uputio je i visoki komesar UN za ljudska prava Folker Tirk, koji je pozvao države da hitno postignu sporazum o kontroli autonomnog oružja. On je upozorio da mašine ne smeju da imaju mogućnost da odlučuju o životu i smrti ljudi i zatražio zabranu sistema koji samostalno biraju ljude za mete, kao i oružja čije funkcije i posledice ljudi ne mogu u potpunosti da razumeju, predvide i kontrolišu.

Zagovornici regulisanja ove tehnologije ocenjuju da je aktuelna konferencija UN, koja se održava jednom u pet godina, jedna od poslednjih prilika da se utvrde međunarodna pravila pre nego što autonomno oružje postane široko dostupno. Pojedini stručnjaci upozoravaju da bi oružje sposobno da samostalno bira ciljeve i donosi odluke o upotrebi smrtonosne sile moglo da se pojavi već za nekoliko meseci.

Rezolucija Generalne skupštine UN iz decembra 2023. godine, kojom je potvrđeno da smrtonosni autonomni sistemi naoružanja moraju da budu u skladu sa međunarodnim humanitarnim pravom, dobila je podršku 152 zemlje, dok su četiri bile protiv, a 11 uzdržano. Konvencija o određenim vrstama konvencionalnog oružja, koja postoji više od 40 godina, predstavlja jedan od ključnih međunarodnih okvira za smanjenje humanitarnih posledica upotrebe oružja, uključujući mine, improvizovane eksplozivne naprave i zapaljivo oružje. Trenutno ima 128 država ugovornica. Na konferenciji se razmatraju i humanitarne posledice nagaznih mina i novih metoda ratovanja koje još nisu obuhvaćene drugim međunarodnim sporazumima.