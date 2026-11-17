TURSKE VLASTI PREUZELE OPOZICIONU TELEVIZIJU: Ovo je šesti medij pod prinudnom upravom, rukovodstvo privedeno (FOTO/VIDEO)
TURSKE vlasti uvele su prinudnu upravu u opozicionoj televiziji „Sozdžu“ (Sözcü TV), nakon što je policija rano jutros pretresla prostorije ove medijske kuće i privela pojedine rukovodioce, saopštila je televizija.
Prinudna uprava obuhvata televizijski kanal i njegovu internet platformu, ali ne i štampano izdanje lista "Sozdžu", kao ni povezana izdanja "Tavir" i "Korkusuz", preneo je Rojters.
Istaknuti novinar ove medijske kuće, Ismail Sajmaz, objavio je na društvenoj mreži Iks da je privedena predsednica upravnog odbora, Funda Tundžer Sidali.
Istovremeno, Turski fond za osiguranje štednih depozita (TMSF) imenovao je državnog upravnika koji će preuzeti kontrolu nad televizijom.
Turske vlasti se za sada nisu zvanično oglasile povodom ovog slučaja.
Šesti veliki medij pod prinudnom upravom
Preuzimanje "Sozdžu TV" predstavlja još jedan slučaj u nizu intervencija turskih vlasti u medijskom sektoru. Ovim potezom ta televizija postala je šesti veliki medij nad kojim je uvedena prinudna uprava, nakon sličnih mera u televizijama "Halk TV", "Fleš TV", "Eko Turk", "Haberturk" i "Tele1".
Ovaj razvoj događaja dolazi u trenutku pojačanog pritiska na tursku opoziciju, čiji se predstavnici suočavaju sa sudskim postupcima, privođenjima i smenama sa javnih funkcija. Desetine izabranih gradonačelnika i drugih zvaničnika opozicije već su smenjeni, privedeni ili uhapšeni.
Lider glavne opozicione Republikanske narodne partije (CHP), Ozgur Ozel, ocenio je da preuzimanje televizije pokazuje da vlast nema tolerancije ni prema najmanjoj kritici.
Predsednik stranke, Iji Musavat Dervišoglu, nazvao je odluku udarcem na demokratiju i pravo građana da budu informisani.
Kritike zbog ograničavanja slobode medija
Organizacije za ljudska prava i zapadne zemlje više puta su kritikovali turske vlasti zbog stanja ljudskih prava i ograničavanja slobode medija.
Turska vlada, s druge strane, odbacuje optužbe o političkom uticaju na pravosuđe i ističe da je sudski sistem nezavisan.
(Blumberg)
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