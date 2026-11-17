TURSKE vlasti uvele su prinudnu upravu u opozicionoj televiziji „Sozdžu“ (Sözcü TV), nakon što je policija rano jutros pretresla prostorije ove medijske kuće i privela pojedine rukovodioce, saopštila je televizija.

Foto: Yasin AKGUL/AFP/Profimedia

Prinudna uprava obuhvata televizijski kanal i njegovu internet platformu, ali ne i štampano izdanje lista "Sozdžu", kao ni povezana izdanja "Tavir" i "Korkusuz", preneo je Rojters.

Istaknuti novinar ove medijske kuće, Ismail Sajmaz, objavio je na društvenoj mreži Iks da je privedena predsednica upravnog odbora, Funda Tundžer Sidali.

Sözcü TV’ye operasyon. Televizyon binasına polisler geldi, içeride arama yapılıyor. Yönetim Kurulu Başkanı Funda Tuncer Sıdalı gözaltında. TMSF tarafından kanala kayyum atandığı bildiriliyor. — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) November 17, 2026

Istovremeno, Turski fond za osiguranje štednih depozita (TMSF) imenovao je državnog upravnika koji će preuzeti kontrolu nad televizijom.

Turske vlasti se za sada nisu zvanično oglasile povodom ovog slučaja.

Šesti veliki medij pod prinudnom upravom

Preuzimanje "Sozdžu TV" predstavlja još jedan slučaj u nizu intervencija turskih vlasti u medijskom sektoru. Ovim potezom ta televizija postala je šesti veliki medij nad kojim je uvedena prinudna uprava, nakon sličnih mera u televizijama "Halk TV", "Fleš TV", "Eko Turk", "Haberturk" i "Tele1".

Halk TV’nin ardından şimdi de Sözcü TV’nin kapısında polisler var, kayyım var! Artık en küçük eleştiriye, tek bir gerçeğin duyulmasına bile tahammülleri kalmadı. Köşeye sıkıştılar, bataklığa battılar. Bunun için, kendilerinden olmayan ne varsa kim varsa boğmaya çalışıyorlar. Bir koltuk uğruna memkeleti bu hale getirenlere yazıklar olsun! Ama ne susacağız ne korkacağız ne de teslim olacağız. Bu milletin sesinin yükselmesine, isyanının duyulmasına, feryadının yankılanmasına asla mani olamayacaksınız. Mutlaka bir yol bulacağız. Bu diktatör bozuntularına teslim olursak, bu milleti onların ellerine teslim edersek yüreğimiz kurusun. — Özgür Özel (@eczozgurozel) November 17, 2026

Ovaj razvoj događaja dolazi u trenutku pojačanog pritiska na tursku opoziciju, čiji se predstavnici suočavaju sa sudskim postupcima, privođenjima i smenama sa javnih funkcija. Desetine izabranih gradonačelnika i drugih zvaničnika opozicije već su smenjeni, privedeni ili uhapšeni.

Lider glavne opozicione Republikanske narodne partije (CHP), Ozgur Ozel, ocenio je da preuzimanje televizije pokazuje da vlast nema tolerancije ni prema najmanjoj kritici.

SÖZCÜ TV'YE KAYYUM! Sözcü TV’ye TMSF tarafından kayyum atandı. Yönetim Kurulu Başkanı Funda Tuncer Sıdalı'nın gözaltına alındığı belirtildi. https://t.co/dIReXNKVU7 https://t.co/Krw0NKKRw4 — Sabah (@sabah) November 17, 2026

Predsednik stranke, Iji Musavat Dervišoglu, nazvao je odluku udarcem na demokratiju i pravo građana da budu informisani.

Kritike zbog ograničavanja slobode medija

Organizacije za ljudska prava i zapadne zemlje više puta su kritikovali turske vlasti zbog stanja ljudskih prava i ograničavanja slobode medija.

SÖZCÜ TV’YE OPERASYON POLİSLER BİNADA Kanal binasına polisler gitti. Gözaltılar var. https://t.co/MYoV5DGN6t — Muratcan Altuntoprak (@altuntoprak_m) November 17, 2026

Turska vlada, s druge strane, odbacuje optužbe o političkom uticaju na pravosuđe i ističe da je sudski sistem nezavisan.

(Blumberg)

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