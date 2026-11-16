DRAMA U ORMUSKOM MOREUZU: Dva naftna tankera za naftu naišla na mine i eksplodirala (VIDEO)

IRANSKI Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je danas da su dva tankera za naftu eksplodirala nakon što su naišli na mine dok su prelazili južno od Ormuskog moreuza, pod zaštitom američkih borbenih aviona.

Foto: Printskrin Iks

U saopštenju IRGC navodi da je od juče šest tankera za naftu doživelo eksplozije, nakon kojih su se zapalili i potonuli u Ormuskom moreuzu, prenosi Al Džazira.

❗️ IRGC CLAIMS 2 OIL TANKERS HIT NAVAL MINES in HORMUZ while being ESCORTED by 'PREDATORY US OFFICERS' & FIGHTER JETS Says vessels took an 'ILLEGAL SOUTHERN ROUTE' before MULTIPLE POWERFUL EXPLOSIONS WARNS the route is now a 'MINEFIELD' — THREATENS vessels attempting to USE IT https://t.co/kMaXUsA7Qn — RT (@RT_com) November 16, 2026

- Naše akcije u Ormuzu su odgovor na blokadu i kršenje uputstava u moreuzu i odlučno ćemo se obračunati sa tankerima koji krše propise. Upozoravamo da je južni prolaz u Ormuzu miniran i da će brodovi koji odgovore na američka uputstva biti spaljeni - navodi se u saopštenju.

Massive explosions in the Strait of Hormuz. A supertanker sank after hitting mines #Iran revealed that two tankers carrying more than 2 million barrels of crude oil struck mines while traveling through an unofficial route. The explosions sparked fires on the vessels. One of the vessels, a supertanker, sank in the sea, while the other reportedly sustained severe damage. It is not yet known which countries the vessels belong to or the condition of their crews. — Siraj Noorani (@sirajnoorani) November 16, 2026

IRGC navodi da je jedan od tankera koji je danas naišao na pomorsku minu prevozio više od dva miliona barela nafte, kao i da je potonuo usled eksplozija.

(Tanjug)

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