DRAMA U ORMUSKOM MOREUZU: Dva naftna tankera za naftu naišla na mine i eksplodirala (VIDEO)
IRANSKI Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je danas da su dva tankera za naftu eksplodirala nakon što su naišli na mine dok su prelazili južno od Ormuskog moreuza, pod zaštitom američkih borbenih aviona.
U saopštenju IRGC navodi da je od juče šest tankera za naftu doživelo eksplozije, nakon kojih su se zapalili i potonuli u Ormuskom moreuzu, prenosi Al Džazira.
- Naše akcije u Ormuzu su odgovor na blokadu i kršenje uputstava u moreuzu i odlučno ćemo se obračunati sa tankerima koji krše propise. Upozoravamo da je južni prolaz u Ormuzu miniran i da će brodovi koji odgovore na američka uputstva biti spaljeni - navodi se u saopštenju.
IRGC navodi da je jedan od tankera koji je danas naišao na pomorsku minu prevozio više od dva miliona barela nafte, kao i da je potonuo usled eksplozija.
(Tanjug)
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