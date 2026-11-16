DO SAD NEVIĐENI PODVIG RUSKE VOJSKE: PVO oborila čak 1.336 bespilotnih letelica (VIDEO)

SNAGE protivvazdušne odbrane odbile su najmasovniji noćni napad ukrajinskih bespilotnih letelica na Rusiju, pokazala je analiza agencije RIA Novosti, zasnovana na podacima Ministarstva odbrane Rusije.

Foto: telegram/warhistoryalconafter/285692?

Naime, ruski odbrambeni resor je saopštio da je iznad više ruskih regiona presretnuto i uništeno ukupno 1.336 ukrajinskih dronova.

- Tokom protekle noći, dežurne snage protivvazdušne odbrane presrele su i uništile 1.336 ukrajinskih bespilotnih letelica avionskog tipa iznad teritorija Tverske, Belgorodske, Brjanske, Kurske, Kaluške, Tulske, Rjazanske, Orlovske, Voronješke, Vladimirske, Smolenske, Nižegorodske i Rostovske oblasti, Krasnodarskog kraja, Republike Krim, Moskovskog regiona, kao i iznad voda Azovskog i Crnog mora - ističe se u saopštenju.

🚨🇷🇺 A Russian soldier reportedly brought down an enemy FPV drone with rifle fire in the area of Russia’s “special military operation” (SMO), Moscow’s term for the war in Ukraine. https://t.co/gckNk1SGaP — The Daily Brief (@TheDailyBriefX) November 15, 2026

Prethodno je najveći broj oborenih neprijateljskih bespilotnih letelica tokom jedne noći zabeležen 29. oktobra, kada su ruske snage neutralisale 1.214 letelica.

Masovni napadi dronovima zabeleženi su i prethodnih meseci:

13. novembra – 1.198 bespilotnih letelica;

20. septembra – 1.110;

30. oktobra – 1.043;

18. oktobra – 1.015.



Russian soldier successfully takes down Ukrainian FPV drone in the SMO zone https://t.co/ORvLhIUOcR — Chay Bowes (@BowesChay) November 10, 2026

Osim toga, ruske snage su tokom protekle noći odbile jedan od najmasovnijih napada dronovima na Moskvu. Prema navodima ruskog Ministarstva odbrane, ka ruskoj prestonici uputilo se oko 600 bespilotnih letelica.

Snage PVO neutralisale su najveći deo dronova na udaljenim prilazima gradu, dok je 191 bespilotna letelica oborena neposredno pred Moskvom.

Najmasovniji napad na rusku prestonicu od početka jeseni dogodio se 19. i 20. septembra, u danima kada su u Rusiji održavani izbori za Državnu dumu. Tada su ruske snage uništile ukupno 1.600 bespilotnih letelica, od kojih se 450 približavalo Moskvi.

(RT Balkan)

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