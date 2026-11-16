Svet

DO SAD NEVIĐENI PODVIG RUSKE VOJSKE: PVO oborila čak 1.336 bespilotnih letelica (VIDEO)

Д.К.

16. 11. 2026. u 08:49

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

SNAGE protivvazdušne odbrane odbile su najmasovniji noćni napad ukrajinskih bespilotnih letelica na Rusiju, pokazala je analiza agencije RIA Novosti, zasnovana na podacima Ministarstva odbrane Rusije.

ДО САД НЕВИЂЕНИ ПОДВИГ РУСКЕ ВОЈСКЕ: ПВО оборила чак 1.336 беспилотних летелица (ВИДЕО)

Foto: telegram/warhistoryalconafter/285692?

Naime, ruski odbrambeni resor je saopštio da je iznad više ruskih regiona presretnuto i uništeno ukupno 1.336 ukrajinskih dronova.

- Tokom protekle noći, dežurne snage protivvazdušne odbrane presrele su i uništile 1.336 ukrajinskih bespilotnih letelica avionskog tipa iznad teritorija Tverske, Belgorodske, Brjanske, Kurske, Kaluške, Tulske, Rjazanske, Orlovske, Voronješke, Vladimirske, Smolenske, Nižegorodske i Rostovske oblasti, Krasnodarskog kraja, Republike Krim, Moskovskog regiona, kao i iznad voda Azovskog i Crnog mora - ističe se u saopštenju.

Prethodno je najveći broj oborenih neprijateljskih bespilotnih letelica tokom jedne noći zabeležen 29. oktobra, kada su ruske snage neutralisale 1.214 letelica.

Masovni napadi dronovima zabeleženi su i prethodnih meseci:

  • 13. novembra – 1.198 bespilotnih letelica;
  • 20. septembra – 1.110;
  • 30. oktobra – 1.043;
  • 18. oktobra – 1.015.
  •  

Osim toga, ruske snage su tokom protekle noći odbile jedan od najmasovnijih napada dronovima na Moskvu. Prema navodima ruskog Ministarstva odbrane, ka ruskoj prestonici uputilo se oko 600 bespilotnih letelica.

Snage PVO neutralisale su najveći deo dronova na udaljenim prilazima gradu, dok je 191 bespilotna letelica oborena neposredno pred Moskvom.

Najmasovniji napad na rusku prestonicu od početka jeseni dogodio se 19. i 20. septembra, u danima kada su u Rusiji održavani izbori za Državnu dumu. Tada su ruske snage uništile ukupno 1.600 bespilotnih letelica, od kojih se 450 približavalo Moskvi.

(RT Balkan)

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Meridian
Meridian Meridian
Meridian Meridian
Meridian Meridian
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

JANKOVIĆ I MESEC IDU U DRUGI KRUG: Na izborima u Sloveniji izabrani gradonačelnici 167 opština
Region

0 0

JANKOVIĆ I MESEC IDU U DRUGI KRUG: Na izborima u Sloveniji izabrani gradonačelnici 167 opština

NA lokalnim izborima koji su u nedelju održani u Sloveniji, prema preliminarnim rezultatima na osnovu skoro 100 odsto prebrojanih glasova, izabrani su gradonačelnici u prvom krugu u 167 od 212 opština, dok će u 45 opština i gradova, među kojima su i Ljubljana i Maribor, biti održan drugi krug izbora u kome će učestvovati po dva kandidata koji su osvojili najviše glasova.

16. 11. 2026. u 07:43

Politika
Tenis
Fudbal
BIO SAM INTUBIRAN, 48 SATI JE BILO VEOMA GUSTO Doktor Nestorović se borio za život, izgubio mnogo kilograma

"BIO SAM INTUBIRAN, 48 SATI JE BILO VEOMA GUSTO" Doktor Nestorović se borio za život, izgubio mnogo kilograma