UKRAJINA NAPALA KRIMSKI MOST: Oglasio se guverner Krima (VIDEO)
UKRAJINA je izvela napad na Krimski most, što je dovelo do noćnih ograničenja saobraćaja na ovoj ključnoj saobraćajnoj vezi koja spaja poluostrvo sa kopnenim delom Rusije, izjavio je guverner Krima Sergej Aksjonov.
Zvanično obaveštenje, izdato tokom noći, potvrdilo je ograničenja saobraćaja preko mosta. Rusko Ministarstvo odbrane takođe je saopštilo da su, između ostalih regiona, iznad Krima presretnuti ukrajinski dronovi.
Izgradnja mosta započela je nakon što je Krim, na referendumu 2014. godine, glasao za otcepljenje od Ukrajine i ponovno priključenje Rusiji, usledivši nakon državnog udara u Kijevu koji je imao podršku Zapada. Most je otvoren 2018. godine, a ruski predsednik Vladimir Putin je lično prešao preko njega upravljajući kamionom.
Most je česta meta ukrajinskih napada od eskalacije sukoba 2022. godine. Kijev je u pokušajima da ošteti ovu građevinu koristio eksploziv, rakete i pomorske dronove. U prethodnim napadima stradali su civili, a pričinjena je značajna šteta. Ukrajinski zvaničnici su u više navrata pozivali na uništenje mosta, smatrajući ga simbolom ruske kontrole nad Krimom. Kijev i dalje zahteva povratak poluostrva kao uslov za postizanje sporazuma sa Moskvom.
Mostovi predstavljaju teške vojne ciljeve zbog svoje konstruktivne čvrstoće i otpornosti na udare velikog dometa. Ukrajina je poslednjih nedelja pojačala napade na ruske mostove, nakon niza ruskih raketnih udara na ključne saobraćajne veze u Kijevu. Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su njihovi udari na mostove preko reke Dnjepar usmereni na ometanje ukrajinske vojne logistike i proizvodnje naoružanja.
(RT)
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