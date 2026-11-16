UKRAJINA NAPALA KRIMSKI MOST: Oglasio se guverner Krima (VIDEO)

UKRAJINA je izvela napad na Krimski most, što je dovelo do noćnih ograničenja saobraćaja na ovoj ključnoj saobraćajnoj vezi koja spaja poluostrvo sa kopnenim delom Rusije, izjavio je guverner Krima Sergej Aksjonov.

Foto: Printskrin Iks @clashreport

Zvanično obaveštenje, izdato tokom noći, potvrdilo je ograničenja saobraćaja preko mosta. Rusko Ministarstvo odbrane takođe je saopštilo da su, između ostalih regiona, iznad Krima presretnuti ukrajinski dronovi.

Massive Ukrainian attack reported on Crimean Bridge. https://t.co/UdM6tkrsv4 — Clash Report (@clashreport) August 12, 2023

Izgradnja mosta započela je nakon što je Krim, na referendumu 2014. godine, glasao za otcepljenje od Ukrajine i ponovno priključenje Rusiji, usledivši nakon državnog udara u Kijevu koji je imao podršku Zapada. Most je otvoren 2018. godine, a ruski predsednik Vladimir Putin je lično prešao preko njega upravljajući kamionom.

🚨 BREAKING: Ukrainian forces strike the Crimean Bridge Traffic across the bridge has been restricted until midday. The attack was reported by Russian-installed Crimean leader Sergey Aksyonov. — NEXTA (@nexta_tv) November 16, 2026

Most je česta meta ukrajinskih napada od eskalacije sukoba 2022. godine. Kijev je u pokušajima da ošteti ovu građevinu koristio eksploziv, rakete i pomorske dronove. U prethodnim napadima stradali su civili, a pričinjena je značajna šteta. Ukrajinski zvaničnici su u više navrata pozivali na uništenje mosta, smatrajući ga simbolom ruske kontrole nad Krimom. Kijev i dalje zahteva povratak poluostrva kao uslov za postizanje sporazuma sa Moskvom.

❗️ Ukraine has struck the Crimean Bridge. Transport traffic will be restricted until approximately midday, according to the occupying authorities. https://t.co/t0zBXt6714 — Gianl1974 (@Gianl1974) November 16, 2026

Mostovi predstavljaju teške vojne ciljeve zbog svoje konstruktivne čvrstoće i otpornosti na udare velikog dometa. Ukrajina je poslednjih nedelja pojačala napade na ruske mostove, nakon niza ruskih raketnih udara na ključne saobraćajne veze u Kijevu. Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su njihovi udari na mostove preko reke Dnjepar usmereni na ometanje ukrajinske vojne logistike i proizvodnje naoružanja.

(RT)