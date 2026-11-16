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JANKOVIĆ I MESEC IDU U DRUGI KRUG: Na izborima u Sloveniji izabrani gradonačelnici 167 opština

Д.К.

16. 11. 2026. u 07:43

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NA lokalnim izborima koji su u nedelju održani u Sloveniji, prema preliminarnim rezultatima na osnovu skoro 100 odsto prebrojanih glasova, izabrani su gradonačelnici u prvom krugu u 167 od 212 opština, dok će u 45 opština i gradova, među kojima su i Ljubljana i Maribor, biti održan drugi krug izbora u kome će učestvovati po dva kandidata koji su osvojili najviše glasova.

ЈАНКОВИЋ И МЕСЕЦ ИДУ У ДРУГИ КРУГ: На изборима у Словенији изабрани градоначелници 167 општина

FOTO TANJUG/ FOTO STA/ Siniša Kanizaj/ bg

U Ljubljani će u drugom krugu lokalnih izbora, 29. novembra, učestvovati dugogodišnji gradonačelnik tog grada Zoran Janković, koji je učestvovao na izborima na svojoj nezavisnoj Listi Zorana Jankovića, i kandidat stranke Levica Luka Mesec, prenosi RTV Slovenija.

Prema poslednjim podacima, izlaznost birača na jučerašnjim lokalnim izborima bila je 53,96 odsto. Pored Maribora, rukovodstvo će se sigurno promeniti u 34 opštine u kojima se prethodni gradonačelnici nisu kandidovali za reizbor.

FOTO TANJUG/ FOTO STA/ Siniša Kanizaj/ bg

U Celju, Novom mestu, Velenju, Slovenj Gradecu, Krškom i Murskoj Soboti aktuelni gradonačelnici ostaju na funkciji, dok će u Ljubljani, Mariboru, Novoj Gorici, Kopru, Kranju i Ptuju biti potreban drugi krug izbora. Prema preliminarnim rezultatima na osnovu 97,95 odsto prebrojanih glasova, na lokalnim izborima u Ljubljani Zoran Janković je dobio 34,89 odsto glasova a Luka Mesec poverenje 25,73 odsto birača, dok je na izborima za gradonačelnika glavnog grada Slovenije učestvovalo 15 kanidata.

U Mariboru je, na osnovu 99,95 odsto prebrojanih glasova, kandidat ispred koalicije koju čine Socijaldemokrate (SD), Levica i Lista biciklista i pešaka Matevž Frangež dobio 28,17 odsto glasova birača, a nezavisni kandidat Bor Greiner 22,89 odsto.

(Tanjug)

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