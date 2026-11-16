JANKOVIĆ I MESEC IDU U DRUGI KRUG: Na izborima u Sloveniji izabrani gradonačelnici 167 opština
NA lokalnim izborima koji su u nedelju održani u Sloveniji, prema preliminarnim rezultatima na osnovu skoro 100 odsto prebrojanih glasova, izabrani su gradonačelnici u prvom krugu u 167 od 212 opština, dok će u 45 opština i gradova, među kojima su i Ljubljana i Maribor, biti održan drugi krug izbora u kome će učestvovati po dva kandidata koji su osvojili najviše glasova.
U Ljubljani će u drugom krugu lokalnih izbora, 29. novembra, učestvovati dugogodišnji gradonačelnik tog grada Zoran Janković, koji je učestvovao na izborima na svojoj nezavisnoj Listi Zorana Jankovića, i kandidat stranke Levica Luka Mesec, prenosi RTV Slovenija.
Prema poslednjim podacima, izlaznost birača na jučerašnjim lokalnim izborima bila je 53,96 odsto. Pored Maribora, rukovodstvo će se sigurno promeniti u 34 opštine u kojima se prethodni gradonačelnici nisu kandidovali za reizbor.
U Celju, Novom mestu, Velenju, Slovenj Gradecu, Krškom i Murskoj Soboti aktuelni gradonačelnici ostaju na funkciji, dok će u Ljubljani, Mariboru, Novoj Gorici, Kopru, Kranju i Ptuju biti potreban drugi krug izbora. Prema preliminarnim rezultatima na osnovu 97,95 odsto prebrojanih glasova, na lokalnim izborima u Ljubljani Zoran Janković je dobio 34,89 odsto glasova a Luka Mesec poverenje 25,73 odsto birača, dok je na izborima za gradonačelnika glavnog grada Slovenije učestvovalo 15 kanidata.
U Mariboru je, na osnovu 99,95 odsto prebrojanih glasova, kandidat ispred koalicije koju čine Socijaldemokrate (SD), Levica i Lista biciklista i pešaka Matevž Frangež dobio 28,17 odsto glasova birača, a nezavisni kandidat Bor Greiner 22,89 odsto.
(Tanjug)
BONUS VIDEO
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
OTKRIVENO SVE O UGOVORU SA MITROVIĆEM: "Željko mi je isplatio 48.000€ - u nekoliko rata! Prvobitno je bilo 60.000, života mi moga"
"U ŠEST, sedam navrata. 48.000 evra, života mi moga! Trebalo je da dobijem 60, ali..."
15. 11. 2026. u 17:31 >> 19:04
Komentari (0)