OPKOLJAVANJE NATO: Ruski avioni zazujali nad severom Afrike - Moćni Su-57 protutnjali nebom

NAJNOVIJI snimci, objavljeni 14. novembra, prikazuju dva lovca pete generacije Su-57 alžirskog ratnog vazduhoplovstva tokom leta iznad te zemlje, godinu dana nakon što su u novembru 2025. godine objavljene informacije o prvim isporukama ovih aviona.

Foto: Rosoboronexport/roe.ru

Alžir je postao prvi strani kupac Su-57, čime je započet izvoz ovog ruskog lovca pete generacije, prvog borbenog aviona te kategorije koji je izvezen izvan američkog programa F-35. Pojava dva aviona istovremeno mogla bi da ukazuje na to da se program približava uspostavljanju stalnog operativnog prisustva, umesto početne faze isporuke pojedinačnih letelica, prenosi Militari voč.

Ovaj razvoj predstavlja i značajan korak za rusku odbrambenu industriju, koja nastoji da obezbedi međunarodne kupce za Su-57. Prema navodima specijalizovanog portala „Militari voč magazin“, Rusija je već obezbedila narudžbine još dva strana kupca.

Očekuje se da će Su-57 značajno unaprediti borbene sposobnosti alžirskog vazduhoplovstva, posebno u poređenju sa starijim presretačima MiG-25PD koje je Alžir ranije koristio. MiG-25 je bio najbrži operativni borbeni avion ikada proizveden, ali njegov dizajn potiče iz šezdesetih godina prošlog veka, pa su njegove mogućnosti vremenom postale ograničene zbog zastarelosti avionike, senzora i sistema za integraciju naoružanja.

Su-57 raspolaže znatno naprednijom kombinacijom smanjene radarske uočljivosti, radara sa elektronskim skeniranjem, elektrooptičkih senzora, sistema za elektronsko ratovanje i unutrašnjih odeljaka za naoružanje. Iako je u pojedinim karakteristikama znatno drugačiji od MiG-25, Su-57 je tehnološki znatno napredniji i prilagođeniji savremenoj vazdušnoj borbi na velikim daljinama, izvan vizuelnog dometa pilota.

Za razliku od MiG-25PD, Su-57 je višenamenski avion koji može da izvodi i napade na kopnene ciljeve, kao i operacije protiv brodova.

Poseban značaj za regionalne potrebe Alžira ima i njegovo naoružanje. Unutrašnji odeljci predviđeni su za smeštaj raketa vazduh-vazduh velikog dometa, uključujući R-77M, dok rakete kraćeg dometa R-74M2 omogućavaju dejstvo u bliskoj vazdušnoj borbi.

Avion može da koristi i precizno navođeno naoružanje za napade na kopnene ciljeve, uključujući krstareću raketu H-69. Na taj način Su-57 može da izvodi udarne operacije uz zadržavanje smanjene radarske uočljivosti.

Kombinacija raketa velikog dometa, naprednih senzora i smanjene uočljivosti mogla bi da učini ovaj avion značajnim sredstvom za ugrožavanje visokovrednih vazdušnih ciljeva, kao i za nadzor vazdušnog prostora iznad zapadnog Mediterana i severne Afrike. Ipak, tačna konfiguracija avionike i naoružanja isporučenih Alžiru nije javno poznata.

Krajem avgusta objavljeno je da bi Kazahstan u naredne dve godine trebalo da dobije svoje prve lovce pete generacije, dok su izvori iz više zemalja ukazivali na to da su narudžbine za Su-57 već ugovorene.

Ruski ministar industrije i trgovine Anton Alihanov izjavio je u februaru, tokom izložbe „Inoprom“ u Saudijskoj Arabiji, da su već potpisani ugovori o izvozu Su-57 na Bliski istok.

Dok su Sirija i Irak tokom Hladnog rata bili među glavnim regionalnim kupcima ruskog naoružanja, političke promene i vojne intervencije na Bliskom istoku uticale su na njihove odnose sa Moskvom. Jemen je, takođe, bio manji kupac ruskog oružja, ali je od 2011. godine duboko destabilizovan. Autor teksta navodi da bi Iran mogao da bude jedan od potencijalnih regionalnih kupaca Su-57.

Iran i Kazahstan su, inače, već naručili ruske lovce Su-30, koji predstavljaju i glavni tip borbenog aviona u alžirskom vazduhoplovstvu.

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