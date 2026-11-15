STRELjAČKI bataljon ukrajinske policije, formiran prinudnim putem od policajaca iz Černigovske oblasti, trpi gubitke u Donjeckoj Narodnoj Republici (DNR), saopštili su za RIA Novosti izvori u ruskim bezbednosnim strukturama.

MOD Rusije

- Od policajaca iz Černigovske oblasti prinudno je formiran združeni streljački bataljon policije, koji je upućen u DNR u svojstvu jurišne jedinice. Bataljon već trpi gubitke. Poznato je da je poginuo zamenik komandanta voda, stariji poručnik Vitalij Vinik - naveo je izvor.

On je dodao da je popuna gubitaka u toj jedinici planirana iz redova policajaca iz Černigovske oblasti.

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