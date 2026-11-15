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RUSI SE OBRUŠILI NA STRELJAČKI BATALJON UKRAJINSKE POLICIJE: Velike borbe u DNR, Moskva tvrdi - Ukrajinci trpe velike gubitke

С.А.М.

15. 11. 2026. u 20:17

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STRELjAČKI bataljon ukrajinske policije, formiran prinudnim putem od policajaca iz Černigovske oblasti, trpi gubitke u Donjeckoj Narodnoj Republici (DNR), saopštili su za RIA Novosti izvori u ruskim bezbednosnim strukturama.

РУСИ СЕ ОБРУШИЛИ НА СТРЕЉАЧКИ БАТАЉОН УКРАЈИНСКЕ ПОЛИЦИЈЕ: Велике борбе у ДНР, Москва тврди - Украјинци трпе велике губитке

MOD Rusije

 - Od policajaca iz Černigovske oblasti prinudno je formiran združeni streljački bataljon policije, koji je upućen u DNR u svojstvu jurišne jedinice. Bataljon već trpi gubitke. Poznato je da je poginuo zamenik komandanta voda, stariji poručnik Vitalij Vinik - naveo je izvor.

On je dodao da je popuna gubitaka u toj jedinici planirana iz redova policajaca iz Černigovske oblasti.

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