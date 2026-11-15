URAGAN PROŠAO KROZ DEVET SELA: Ima povređenih, vanredno stanje u nekoliko okruga (VIDEO)
SNAŽAN uragan pogodio je Indoneziju, povredivši tri osobe.
Oko 600 kuća je oštećeno. Vetrovi kidaju krovove, obaraju drveće... Jedna od žrtava je zadobila teške povrede.
Uragan je prošao kroz devet sela. Vanredno stanje proglašeno je u nekoliko okruga pokrajine Zapadna Java. Lokalne vlasti su već počele akcije pomoći, javila je novinska agencija BNPB.
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