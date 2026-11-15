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URAGAN PROŠAO KROZ DEVET SELA: Ima povređenih, vanredno stanje u nekoliko okruga (VIDEO)

Novosti online

15. 11. 2026. u 21:44

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SNAŽAN uragan pogodio je Indoneziju, povredivši tri osobe.

УРАГАН ПРОШАО КРОЗ ДЕВЕТ СЕЛА: Има повређених, ванредно стање у неколико округа (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Oko 600 kuća je oštećeno. Vetrovi kidaju krovove, obaraju drveće... Jedna od žrtava je zadobila teške povrede.

Uragan je prošao kroz devet sela. Vanredno stanje proglašeno je u nekoliko okruga pokrajine Zapadna Java. Lokalne vlasti su već počele akcije pomoći, javila je novinska agencija BNPB.

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