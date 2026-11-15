Vratio se fudbalski mađioničar iz penzije i zaigrao u 46. godini (VIDEO)
Italija je ovih dana u centru pažnje sportske javnosti.
Majstor sa loptom, mađioničar, neponovljiv, omiljeni lik svakome ko voli fudbal - sve to je čuveni Ronaldo de Asis Moreira, mnogo poznatiji kao Ronaldinjo (46). Kada je 2015. odlučio da se definitivno povuče i završi fenomenalnu igračku karijeru, patili su navijači širom sveta. Ipak, sada ih je sve ponovo oduševio, jer je u 46. godini odlučio da se vrati na teren i zaigra u dresu Ravene.
Član Serije C doživeo je popularnost kakvu verovatno nije mogao ni da zamisli. Sve zbog Brazilca, koji u svojoj biografiji ima 13 klupskih trofeja, među kojima je i Liga šampiona. Tu su i titule prvaka sveta, ali i Južne Amerike sa "kariokama", kao i najznačajnije individualno priznanje - Zlatna lopta iz 2005.
Više od decenije prošlo je kako je fenomenalni dribler odigrao svoju poslednju utakmicu, tačnije 4.068 dana, a publika u Italiji danas je imala tu čast da ga ponovo vidi sa loptom. Član Serije C igrao je na svom terenu protiv Forlija i pobedio sa 2:0, a celo prvo poluvreme odigrao je Ronaldinjo. I učestvovao je u akciji kod prvog pogotka Đulija Donatija, ali je sa nekoliko vrhunskih poteza i prekida podsetio na svoje najbolje dane.
Inače, bivši as Gremija, PSŽ, Barselone, Milana, Flamenga i Fluminensea je odlučio da se aktivira iz penzije zbog dugogodišnjeg prijateljstva sa predsednikom Ravene Injacijom Ćiprijanijem, sa kojim je još tokom juna u Majamiju dogovorio saradnju. Sa novim saigračima odradio je samo jedan trening, u subotu uoči utakmice, dok je pred meč boravio u posebnom hotelu sa ličnim kuvarom.
Duel pomenutih trećeligaša je izazvao ogromnu pažnju, pa je stadion kapaciteta 6.500 mesta bio potpuno rasprodat. Klub je za ovu priliku čak ukinuo i važenje sezonskih karata i postavio montažnu tribinu od 1.800 mesta za ulaznice od 90 evra. Pritom, Ronaldinjov izlazak na teren emitovan je uživo na ekranima na Tajms skveru u Njujorku.
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