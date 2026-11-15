UDARNA VEST IZ IZRAELA, ŠOK OBRT: Netanjahu i Ajzenkot na korak od formiranja vlade nacionalnog jedinstva

PREGOVARAČKI timovi stranke „Jašar“, koju predvodi Gadi Ajzenkot, i stranke „Likud“ izraelskog premijera Benjamina Netanjahua sastali su se u nedelju kako bi razgovarali o mogućnosti formiranja vlade nacionalnog jedinstva, dok se izraelski parlament Kneset priprema za važnu sedmicu u uslovima zastoja u pregovorima o formiranju nove vlade.

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U kratkom zajedničkom saopštenju, stranke su navele da je sastanak trajao sat vremena i da je održan u „poslovnoj atmosferi“. Razgovorima su prisustvovali i predstavnici stranke „Bejahad“ Naftalija Beneta, a najavljeno je da će pregovori biti nastavljeni.

U saopštenju nisu navedeni detalji razgovora niti je precizirano da li je ostvaren napredak u prevazilaženju razlika između Ajzenkota i Netanjahua u pogledu formiranja nove vlade. Ipak, činjenica da su stranke objavile zajedničko saopštenje, bez neposrednih međusobnih optužbi i kritika, mogla bi da ukazuje na relativno pozitivan ton sastanka.

Uoči razgovora, stranka „Jašar“ demantovala je izveštaj Radija Vojske Izraela da razmatra ponudu „Likudu“ o rotaciji na mestu premijera, prema kojoj bi Ajzenkot prvi preuzeo tu funkciju. Predstavnici stranke rekli su za „Tajms of Izrael“ da je jedini predlog na stolu da „Likud“ pristupi vladi koju bi predvodio Ajzenkot.

Netanjahu je, u međuvremenu, prema medijskim izveštajima, u subotu prvi put odustao od zahteva da predvodi vladu sa rotirajućim premijerskim mandatom, što je protumačeno kao pokazatelj spremnosti na ustupke u pregovorima.