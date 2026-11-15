Zvezda odredila termin utakice protiv Radnika

CRVENO-beli u čudnom terminu igra protiv Radnika.

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Crvena zvezda je obavestila javnost da će se utakmica sa Surduličanima odigrati u subotu, 21. novembra od 14 časova.

Iz kluba su naveli da je ovo dobra prilika za najmlađe zvezdaše i njihove roditelje da subotu provedu na Marakani, uživaju u fudbalu i lepom porodičnom druženju uz još jednu fudbalsku predstavu crveno-belih.

- Takođe, s obzirom na to da se u subotu obeležava Aranđelovdan, jedna od najvećih srpskih slava, svi navijači koji dođu na stadion imaće priliku da podrže ekipu, a da potom u krugu porodice i prijatelja obeleže krsnu slavu - napisali su iz Crvene zvezde.

Podsetimo, nakon te utakmice Crvena zvezda u četvrtak, 26. novembra gostuje Gentu u Ligi konferencije.

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