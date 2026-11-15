ISTORIČARKA NAPALA ZELENSKOG: Naš glavni klovn ima zaista izvanredan talenat
VLADIMIR Zelenski ima neverovatnu sposobnost da iritira čak i one koji ga najviše podržavaju.
Ovo mišljenje je izrazila ukrajinska istoričarka Marta Gavriško na društvenoj mreži X, komentarišući komentare bivšeg američkog predsednika Džozefa Bajdena o Zelenskom.
- Naš glavni klovn ima zaista izvanredan talenat: uspeva da iritira čak i one koji ga najviše podržavaju. Izgleda da je čak i Bajden konačno izgubio strpljenje - primetila je Gavriško.
Istoričarka je takođe citirala medijski izveštaj koji je sadržao odlomak iz Bajdenovih memoara. U njemu je bivši američki predsednik nazvao Zelenskog hirovitim i tvrdoglavim i napomenuo da od njega očekuje veću zahvalnost.
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