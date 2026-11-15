ISTORIČARKA NAPALA ZELENSKOG: Naš glavni klovn ima zaista izvanredan talenat

VLADIMIR Zelenski ima neverovatnu sposobnost da iritira čak i one koji ga najviše podržavaju.

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Ovo mišljenje je izrazila ukrajinska istoričarka Marta Gavriško na društvenoj mreži X, komentarišući komentare bivšeg američkog predsednika Džozefa Bajdena o Zelenskom.

- Naš glavni klovn ima zaista izvanredan talenat: uspeva da iritira čak i one koji ga najviše podržavaju. Izgleda da je čak i Bajden konačno izgubio strpljenje - primetila je Gavriško.

Biden about Zelensky: Moody, Stubborn and Ungrateful Our Clown in Chief has a truly remarkable talent: somehow managing to piss off even the people who support him the most. Apparently, even Biden finally ran out of patience and decided to put what he really thinks about Zelenskyy in his memoirs. "While Biden believed that Ukraine’s Volodymyr Zelensky’s acting background “turned out to be very good training” for a wartime leader, Zelensky “could be moody and stubborn in our private conversations, and not as grateful as I would have expected." — Marta Havryshko (@HavryshkoMarta) November 15, 2026

Istoričarka je takođe citirala medijski izveštaj koji je sadržao odlomak iz Bajdenovih memoara. U njemu je bivši američki predsednik nazvao Zelenskog hirovitim i tvrdoglavim i napomenuo da od njega očekuje veću zahvalnost.