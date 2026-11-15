Svet

ISTORIČARKA NAPALA ZELENSKOG: Naš glavni klovn ima zaista izvanredan talenat

Novosti online

15. 11. 2026. u 21:08

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VLADIMIR Zelenski ima neverovatnu sposobnost da iritira čak i one koji ga najviše podržavaju.

ИСТОРИЧАРКА НАПАЛА ЗЕЛЕНСКОГ: Наш главни кловн има заиста изванредан таленат

Foto: Danylo Antoniuk / AFP / Profimedia

Ovo mišljenje je izrazila ukrajinska istoričarka Marta Gavriško na društvenoj mreži X, komentarišući komentare bivšeg američkog predsednika Džozefa Bajdena o Zelenskom.

- Naš glavni klovn ima zaista izvanredan talenat: uspeva da iritira čak i one koji ga najviše podržavaju. Izgleda da je čak i Bajden konačno izgubio strpljenje - primetila je Gavriško.

Istoričarka je takođe citirala medijski izveštaj koji je sadržao odlomak iz Bajdenovih memoara. U njemu je bivši američki predsednik nazvao Zelenskog hirovitim i tvrdoglavim i napomenuo da od njega očekuje veću zahvalnost.

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