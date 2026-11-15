U moru loših stiže jedna pozitivna vest za Partizan - Ovaj igrač je skrenuo posebnu pažnju

Mladi defanzivac je iskoristio ukazanu šansu.

FOTO: FK Partizan

Nigerijski fudbaler Samson Nvulu (19) potpuno neočekivano je ove sezone postao standardani prvotimac Partizana, a dobrim partijama skrenuo je pažnju na sebe i pored loših rezultata ekipe. Tokom letnjih priprema je odlično trenirao i nametnuo se tadašnjem treneru Saši Iliću (48), koji ga je potom koristio na nekoliko pozicija u timu. Počeo je kao zadnji vezni, krpio je rupu na levom beku, a potom se prebacio na desni bok, gde je postao nezamenljiv od odlaska Milana Roganovića (21) u Genk.

Afrikanac je dosad odigrao 18 utakmica i upisao tri asistencije, pa iako ima vidljivih mana, ali i još mnogo prostora za napredak, navijači ga vole i cene zbog njegove energije, borbenosti i velike požrtvovanosti na svakom meču. To nije promaklo ni stručnjacima, koji se bave detaljnom analizom i preciznom statistikom.

Tako se, prema prestižnom istraživanju Međunarodnog centra za sportske studije (CIES), Samson našao u samom vrhu svetskog fudbala. Verovali ili ne, on je zauzeo prvo mesto u posebnoj kategoriji koja meri učinak igrača na bočnim pozicijama. Njegov indeks iznosi čak 1.277, što je dovoljno da ostavi iza sebe brojne zvezde iz najjačih evropskih liga.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages

Zvuči pomalo i neverovatno, ali iza Nvulua se nalazi i Majkl Olise (24), as minhenskog Bajerna i reprezentacije Francuske, koji je na četvrtoj poziciji za indeksom 1.225. U leđa talentovanom defanzivcu crno-belih gledaju još i Patrik Dulaj (Slovana Liberec), Fredrik Šjovold i Fredrik Bjorkan (Bode Glimt), Ivan Fresneda (Sporting Lisabon), Nuno Tavares (Lacio)...

U moru loših, ovo je svakako jedna pozitivna vest za klub iz Humske, koji nikad nije imao gore rezultate u domaćem prvenstvu. Trenutno je "parni valjak" tek 10. na tabeli Superlige, sa samo 17 bodova iz 17 odigranih mečeva.

Most important wide players in their team working from a physical & tactical view, #CIES with @SkillCorner 🥇 #SamsonNwulu 🇳🇬 x1.277 🥈 #PatrikDulay 🇸🇰 x1.252 🥉 #FredrikSjovold 🇳🇴 x1.243 #Olise 🇫🇷 #Bjorkan 🇳🇴 #Afif 🇶🇦 #Fresneda 🇪🇸 #Tavares 🇵🇹 #Skoglund 🇸🇪 #Kubo 🇯🇵 — CIES Football Obs (@CIES_Football) November 15, 2026