Fudbal

Ništa od Francuza: Arsen Venger odustao od kandidature za predsednika FIFA

Танјуг

15. 11. 2026. u 19:53

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NEKADAŠNjI menadžer Arsenala, Arsen Venger, odustao je od kandidature za predsednika Međunarodne fudbalske federacije (FIFA), preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Ништа од Француза: Арсен Венгер одустао од кандидатуре за председника ФИФА

FOTO: Antonio Ahel/ATAImages

Ovaj 77-godišnjak trenutno obavlja funkciju direktora FIFA za globalni razvoj fudbala. On je razmatrao mogućnost da se kandiduje za predsednika, ali su izvori Bi-Bi-Si-ja potvrdili da je odustao od te namere. 

Venger je navodno imao i podršku Evropske fudbalske unije (UEFA), koja se protivi aktuelnom predsedniku FIFA Đaniju Infantinu, koji je ranije potvrdio da će se ponovo kandidovati za ovu funkciju.

Britanski mediji navode da UEFA ne odustaje od namere da pronađe alternativnog kandidata Infantinu, a rok za prijavu ističe u sredu, 18. novembra.

Nekadašnji fudbaler Totenhema Ramon Vega najavio je ranije kandidaturu za predsednika FIFA, kao i počasni predsednik Fudbalskog saveza Japana Kozo Tašima, koji još nije obezbedio potrebnih pet nominacija nacionalnih Saveza.

Bi-Bi-Si prenosi da Infantino i dalje ima podršku saveza iz Južne Amerike, Afrike i Azije, a aktuelni predsednik FIFA je nedavno izjavio da uživa podršku "ubedljive većine" u svetskom fudbalu.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Partizan poražen u Solunu: Stanojević ima razloga za brigu, dva igrača završila meč zbog povreda!
Fudbal

0 1

Partizan poražen u Solunu: Stanojević ima razloga za brigu, dva igrača završila meč zbog povreda!

Fudbaleri Partizana neće po najboljem pamtiti gostovanje u Solunu, gde su u prijateljskom susretu protiv PAOK-a poraženi rezultatom 3:1, iako su imali prednost na početku utakmice. Duel je odigran u okviru proslave velikog jubileja grčkog kluba, koji obeležava 100 godina postojanja, ali je za beogradsje crno-bele umesto lepog sećanja doneo nekoliko razloga za zabrinutost.

14. 11. 2026. u 17:50

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAKO NASTAJE UKUS KOJI PREPOZNAJEMO - ZAVIRITE IZA KULISA MCDONALD’S RESTORANA

KAKO NASTAJE UKUS KOJI PREPOZNAJEMO - ZAVIRITE IZA KULISA MCDONALD’S RESTORANA