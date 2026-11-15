Ništa od Francuza: Arsen Venger odustao od kandidature za predsednika FIFA
NEKADAŠNjI menadžer Arsenala, Arsen Venger, odustao je od kandidature za predsednika Međunarodne fudbalske federacije (FIFA), preneo je Bi-Bi-Si (BBC).
Ovaj 77-godišnjak trenutno obavlja funkciju direktora FIFA za globalni razvoj fudbala. On je razmatrao mogućnost da se kandiduje za predsednika, ali su izvori Bi-Bi-Si-ja potvrdili da je odustao od te namere.
Venger je navodno imao i podršku Evropske fudbalske unije (UEFA), koja se protivi aktuelnom predsedniku FIFA Đaniju Infantinu, koji je ranije potvrdio da će se ponovo kandidovati za ovu funkciju.
Britanski mediji navode da UEFA ne odustaje od namere da pronađe alternativnog kandidata Infantinu, a rok za prijavu ističe u sredu, 18. novembra.
Nekadašnji fudbaler Totenhema Ramon Vega najavio je ranije kandidaturu za predsednika FIFA, kao i počasni predsednik Fudbalskog saveza Japana Kozo Tašima, koji još nije obezbedio potrebnih pet nominacija nacionalnih Saveza.
Bi-Bi-Si prenosi da Infantino i dalje ima podršku saveza iz Južne Amerike, Afrike i Azije, a aktuelni predsednik FIFA je nedavno izjavio da uživa podršku "ubedljive većine" u svetskom fudbalu.
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