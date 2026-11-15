Umalo tuča na meču Zvezde i Cedevita Olimpije: Moneke u klinču sa Gejnijem
Bilo je "vruće" ove večeri u "Pioniru".
Košarkaši Crvene zvezde savladali su Cedevita Olimpiju rezultatom 94:81 (26:23, 22:19, 19:21, 27:19) u osmom kolu grupe B ABA lige, ali je početak poslednje četvrtine obeležio incident na parketu hale „Aleksandar Nikolić“.
U centru pažnje našli su se Čima Moneke i Džordan Gejni, koji su posle duela pod košem slovenačkog tima umalo ušli u fizički obračun.
Moneke je nakon kontakta završio na parketu, a kada je ustao, prvo je odgurnuo protivničkog košarkaša.
Situacija je dodatno eskalirala kada je lopta otišla iz njihovog poseda, pošto je košarkaš Zvezde uhvatio Gejnija za dres i počeo nešto da mu govori.
Sudije su odmah zaustavile utakmicu, a potom su pregledale snimak sporne situacije. Nakon konsultacije, odlučile su da obojici igrača dosude po tehničku grešku.
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