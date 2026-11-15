Košarka

Umalo tuča na meču Zvezde i Cedevita Olimpije: Moneke u klinču sa Gejnijem

У. Ћ.

15. 11. 2026. u 21:27

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Bilo je "vruće" ove večeri u "Pioniru".

Умало туча на мечу Звезде и Цедевита Олимпије: Монеке у клинчу са Гејнијем

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanović

Košarkaši Crvene zvezde savladali su Cedevita Olimpiju rezultatom 94:81 (26:23, 22:19, 19:21, 27:19) u osmom kolu grupe B ABA lige, ali je početak poslednje četvrtine obeležio incident na parketu hale „Aleksandar Nikolić“.

U centru pažnje našli su se Čima Moneke i Džordan Gejni, koji su posle duela pod košem slovenačkog tima umalo ušli u fizički obračun.

Moneke je nakon kontakta završio na parketu, a kada je ustao, prvo je odgurnuo protivničkog košarkaša.

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanović

Situacija je dodatno eskalirala kada je lopta otišla iz njihovog poseda, pošto je košarkaš Zvezde uhvatio Gejnija za dres i počeo nešto da mu govori.

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanović

Sudije su odmah zaustavile utakmicu, a potom su pregledale snimak sporne situacije. Nakon konsultacije, odlučile su da obojici igrača dosude po tehničku grešku.

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