Paunović pred Grčku: Hoćemo da odbranimo ponos! Babić: Makar jednom da sačuvamo mrežu

"Orlove" očekuje teško gostovanje u Volosu.

Photo: TANJUG/ AMIR HAMZGAGIĆ/ nr

Fudbalska reprezentacija Srbije sutra uveče završava mučan i neuspešan ciklus u ovogodišnjoj Ligi nacija. Naša selekcija je dosad znala samo za poraze u A Diviziji, iz pet utakmica nema nijedan osvojen bod, a sada je čeka jako teško gostovanje u Volosu protiv neugodne Grčke (20.45, Arena premijum 1, RTS 2).

Rasprodat stadion, oko 23.000 navijača na tribinama i motivisan domaćin nije jedino što treba da brine "orlove". Iako ponovo nismo u najjačem sastavu, voleli bi navijači da vide makar i minimalni napredak, jer sve ovo dosad bilo je ogromno razočaranje. Svestan je toga i selektor Veljko Paunović (49).

- Ovo je utakmica u kojoj bismo voleli da sačuvamo naš ponos, sa dobrom partijom i osvojenim bodovima. Svesni smo da je, rezultatski gledano, ovaj ciklus Lige nacija jako loš za nas, ali je i veliko iskustvo, dobar fudbalski uzorak šta bi trebali da popravljamo kako bismo bili u boljem izdanju kada počnu kvalifikacije za Evropsko prvenstvo - rekao je Paunović.

Mnogi su očekivali na premijeri Divizije A da naša selekcija krene sa pobedom, a umesto toga je na "Marakani" poražena od "helena" sa 2:1 i to golom u poslednjim trenucima meča.

- Oni vole da drže posed, jako dobro i snalažljivo prenose loptu. Imaju odlične golgetere i bekove, kao i dvojicu zadnjih veznih. Tu su i štoperi sa iskustvom, dakle, kompletan su tim. Na ovom stadionu sigurno će želeti da se ponovo dokažu. Poenta je da smo mi u Beogradu krenuli silovito i to je urodilo plodom, oni su potom preuzeli inicijativu, a u drugom poluvremenu je to izgledalo kao otvorena borba dvojice boksera. Tako će i sada dosta toga zavisiti od toga kako će se otvoriti duel - objasnio je Paunović.

FOTO: FSS

Nema sumnje da će izabranici srpskog trenera Ivana Jovanovića (64) želeti da se oduže naciji za težak šamar, koji su u petak veče dobili od Holandije u Amsterdamu (7:0).

- Grčka je imala eksces, situaciju koja se nekada dešava. Jasno je da takav poraz boli, ali iz njihove perspektive gledano, mislim da sa osam osvojenih bodova i prikazanom igrom, tamošnja javnost ima mnogo razloga da bude zadovoljna i da očekuje u budućnosti dobre rezultate. Nekada prosto protivnik ima izuzetan dan. Očekujemo jaku reakciju domaće selekcije, pun stadion, čuli smo da je ovde dobra publika, spremni smo na sve - naglasio je Paunović.

Ovog puta kormilar "orlova" može da računa na Sašu Lukića i Nemanju Maksimovića, ali će biti bez Andrije Živkovića i Vanje Dragojevića, koji su isključeni protiv Nemačke. Pritom, od ranije se zna da izostaju Dušan Vlahović, Strahinja Pavlović, Aleksa Terzić, Filip Kostić i Aleksandar Stanković.

- Sa povratnicima ćemo dobiti određeni balans. Moj plan je bio da Živković igra protiv Nemačke 45 minuta ili manje, jer sam želeo da ovde počne, pošto poznaje protivnika, stadion, mentalitet... Meni je bio jako važan za ovaj meč i to nam je veliki gubitak. Možda sam previše čekao da pružim šansu Dragojeviću, jer me za vreme koje je proveo na terenu ubedio da bi bio u kombinaciji i za Grčku. Pokazao je karakter, kod Mitrovićeve šanse on je započeo akciju, a to su pokazatelji da je sposoban. Ne mogu da kažem da crveni karton nije bio, ali tu silinu i kontakt koji nam je doneo, mnogo su nam značili - objasnio je Paunović.

FOTO: FSS

Očekivano je da i sutra uveče u startnih 11, zajedno sa Nikolom Milenkovićem, bude i Srđan Babić.

- Gledajući kao defanzivac, svaki primljeni gol me boli. Nadam se da ćemo u ovog puta popraviti taj utisak. Imali smo u prvom meču protiv Grčke stativu, pa posle toga kapitulirali. Bilo je mnogo situacija gde je moglo da ode na jednu ili drugu stranu, kao u obe utakmice protiv Holandije. Nismo izdržali. Trudićemo se da sada bude mnogo bolje - poručio je Babić.