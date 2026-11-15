Problem za Zvezdu: David Kremer slomio nos!
POBEDA, ali i problem.
Crvena zvezda savladala je Cedevita Olimpiju u ABA ligi, ali ona će ostati u senci povrede koji je zaradio David Kremer.
Trener crveno-belih Ibon Navaro potvrdio je posle utakmice da je nemački reprezentativac zadobio fakturu nosa.
- Slomio je nos. U bolnici je - rekao je Navaro.
Zanimljivo, beka Zvezde je udario saigrač Kristijan Koloko. Kamerunac je krenuo na skok i laktom je zakačio 29-godišnjaka, koji je ostao da leži na patkeru, ali je ubrzo uz pomoć medicinskog tima izašao sa istog.
Španski stručnjak je potom govorio o utakmici.
- Čestitam timu na pobedi, teškoj i važnoj. Pristup utakmici je bio dobar, izgubili smo malo koncentracije na kraju prve četvrtine, ali sve ostalo je bilo dobro. Gubili smo malo koncentraciju možda zbog sudija, ono što su svirali, šta god, moramo da pokažemo da smo smireni u tim situacijama, ali to nismo uradili. U poslednjoj četvrtini smo našli sedam, osam igrača koji su bili pozitivni i sa dobrom energijom. Na kraju, ovo je bila važna pobeda protiv dobrog tima, sa dobrim trenerom.
U prvoj četvrtini je čak 11 igrača postiglo poene.
- Dobro je što svi donose nešto timu. Imali smo problem sa Kremerom, to je kad se igra sa mnogo energije, posebno u odbrani.
Nekadašnjem strategu Unikahe se nije svidelo to što je ekipa na ovoj utakmici, ali i protiv Reala izgubila dosta lopti.
- Broj izgubljenih lopti koje smo imali u Madridu i broj izgubljenih lopti koje smo imali danas protiv agresivne odbrane je dobra priprema za ono što dolazi - zaključio je Navaro.
Podsetimo, Crvena zvezda najpre u utorak od 20.30 gostuje Olimpiji Milano, potom u petak takođe od 20.30 igra protiv Barselone u Španiji.
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