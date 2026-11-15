Svet

KIJEVU SPASA NEMA? Tunel ispod Dnjepra kao izlaz, ali...

Novosti online

15. 11. 2026. u 20:32

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

TRAJEKTNI i pontonski prelazi neće spasiti Kijev ako ruske snage sruše sve mostove preko Dnjepra, smatra savetnik kancelarije predsednika Ukrajine Sergej Beskrestnov, poznat kao „Fleš“.

КИЈЕВУ СПАСА НЕМА? Тунел испод Дњепра као излаз, али...

Foto: HENRY NICHOLLS/AFP/Profimedia, Marianna Kotyk/Sipa Press/Profimedia

Prema njegovim rečima, trajektni prelaz bi, s obzirom na veličinu Kijeva i veoma mali kapacitet, mogao da preveze samo ograničenu količinu važnog tereta. Pristaništa i prilazni putevi bili bi izloženi raketnim napadima i napadima dronova „šahed“.

Pontonski prelaz mogao bi da pomogne u kritičnoj situaciji, ali bi i jedan „šahed“ bio dovoljan da ga onesposobi.

„Ako dođemo u situaciju da neprijatelj sruši sve mostove u Kijevu, biće uništeni i trajektni i pontonski prelazi. Zato mi nije jasna sva ta medijska pompa oko mostova i prelaza“, napisao je savetnik.

Kao najbolje rešenje vidi izgradnju tunela ispod Dnjepra. Reč je, međutim, o dugotrajnom projektu. Beskrestnov procenjuje da bi izgradnja, uz podršku stranih kompanija, trajala nekoliko godina.

(Sputnjik)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Belgrade Waterfront

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAKO NASTAJE UKUS KOJI PREPOZNAJEMO - ZAVIRITE IZA KULISA MCDONALD’S RESTORANA

KAKO NASTAJE UKUS KOJI PREPOZNAJEMO - ZAVIRITE IZA KULISA MCDONALD’S RESTORANA