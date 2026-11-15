KIJEVU SPASA NEMA? Tunel ispod Dnjepra kao izlaz, ali...
TRAJEKTNI i pontonski prelazi neće spasiti Kijev ako ruske snage sruše sve mostove preko Dnjepra, smatra savetnik kancelarije predsednika Ukrajine Sergej Beskrestnov, poznat kao „Fleš“.
Prema njegovim rečima, trajektni prelaz bi, s obzirom na veličinu Kijeva i veoma mali kapacitet, mogao da preveze samo ograničenu količinu važnog tereta. Pristaništa i prilazni putevi bili bi izloženi raketnim napadima i napadima dronova „šahed“.
Pontonski prelaz mogao bi da pomogne u kritičnoj situaciji, ali bi i jedan „šahed“ bio dovoljan da ga onesposobi.
„Ako dođemo u situaciju da neprijatelj sruši sve mostove u Kijevu, biće uništeni i trajektni i pontonski prelazi. Zato mi nije jasna sva ta medijska pompa oko mostova i prelaza“, napisao je savetnik.
Kao najbolje rešenje vidi izgradnju tunela ispod Dnjepra. Reč je, međutim, o dugotrajnom projektu. Beskrestnov procenjuje da bi izgradnja, uz podršku stranih kompanija, trajala nekoliko godina.
(Sputnjik)
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