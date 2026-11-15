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SRPKINJA TEŠKO RANJENA U NEMAČKOJ: Muškarac je prvo svirepo tukao, a onda je ubadao po telu!

T.J.

15. 11. 2026. u 16:56

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DRŽAVLjANIN Nemačke (34) uhapšen je juče zbog teškog ranjavanja srpske državljanke (33) u nemačkom gradu Nirnbergu.

СРПКИЊА ТЕШКО РАЊЕНА У НЕМАЧКОЈ: Мушкарац је прво свирепо тукао, а онда је убадао по телу!

Foto: Credit: Richie Sanders / Alamy / Profimedia

Kako prenose nemački mediji, oni su se juče oko 16.30 sati posvađali u jednom stanu u okrugu Sankt Peter, a verbalni sukob je eskalirao u fizički obračun.

- Tokom tuče, Nemac je Srpkinju izbo viljuškom i naneo joj teške povrede - ispričao je izvor blizak slučaju za portal bsaktuell.de.

Osumnjičeni je pobegao s lica mesta, a povređena žena je zbrinuta u obližnjoj bolnici i trenutno nije životno ugrožena.

Patrolna ekipa iz komande za podršku (USK) policijske uprave Srednje Frankonije je ubrzo nakon zločina pronašla osumnjičenog u oblasti Aufsesplaca i tamo ga uhapsila.

Odeljenje za kriminalističke istrage Centralne Frankonije sprovelo je uviđaj na licu mesta.

Nadležna specijalizovana jedinica Kriminalističke policije Nirnberga preuzela je u subotu dalju istragu protiv 34-godišnjaka zbog sumnje na pokušaj ubistva. Takođe su sprovedene opsežne forenzičke radnje.

Na zahtev javnog tužilaštva Nirnberga, osumnjičeni će uskoro biti izveden pred istražnog sudiju radi ispitivanja zbog određivanja pritvora.

(Kurir)

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