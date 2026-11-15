KALAS NAJAVILA NOVI PAKET SANKCIJA RUSIJI: Na meti i ruska flota iz senke
VISOKA predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost, Kaja Kalas, najavila je danas da će ministri spoljnih poslova EU u ponedeljak odobriti nove sankcije protiv Rusije.
- U ponedeljak, ministri spoljnih poslova Evropske unije spremaju se da odobre nove listinge sankcija protiv Rusije, uključujući banke, kupce i kompanije koje podržavaju flotu iz senke - napisala je Kalas na mreži Iks.
Ona je istakla da će EU nastaviti da ometa rusku "flotu iz senke" na moru i putem diplomatskih sredstava.
Prema njenim rečima, Združena pomorska misija Evropske unije (IRINI) ukrcala se na tanker za koji se sumnja da pripada ruskoj "floti iz senke" na Sredozemnom moru 13. novembra.
Kako je dodala, ukrcavanje, sprovedeno u skladu sa Konvencijom UN o zakonu na moru, potvrdilo je da je tanker MV MIDAG plovio pod lažnom zastavom.
(Tanjug)
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