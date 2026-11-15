KALAS NAJAVILA NOVI PAKET SANKCIJA RUSIJI: Na meti i ruska flota iz senke

VISOKA predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost, Kaja Kalas, najavila je danas da će ministri spoljnih poslova EU u ponedeljak odobriti nove sankcije protiv Rusije.

Foto: Tanjug/Ezra Acayan/Pool Photo via AP

- U ponedeljak, ministri spoljnih poslova Evropske unije spremaju se da odobre nove listinge sankcija protiv Rusije, uključujući banke, kupce i kompanije koje podržavaju flotu iz senke - napisala je Kalas na mreži Iks.

Ona je istakla da će EU nastaviti da ometa rusku "flotu iz senke" na moru i putem diplomatskih sredstava.

Prema njenim rečima, Združena pomorska misija Evropske unije (IRINI) ukrcala se na tanker za koji se sumnja da pripada ruskoj "floti iz senke" na Sredozemnom moru 13. novembra.

EU forces from @EUNAVFOR_MED IRINI boarded a suspected Russian shadow fleet tanker in the Mediterranean on 13 November. The boarding, conducted under Article 110 of the UN Convention on the Law of the Sea, confirmed the MV MIDAG was sailing under a false flag. The EU will keep disrupting Russia’s shadow fleet at sea and through diplomatic means. On Monday, EU Foreign Ministers are set to approve new Russia sanctions listings, including on banks, buyers and companies supporting the shadow fleet. — Kaja Kallas (@kajakallas) November 15, 2026

Kako je dodala, ukrcavanje, sprovedeno u skladu sa Konvencijom UN o zakonu na moru, potvrdilo je da je tanker MV MIDAG plovio pod lažnom zastavom.

(Tanjug)

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