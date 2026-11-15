"RUSIJA JE POBEDILA" Amerikanci pišu o Ukrajini: Tri okolnosti su izvesne
KIJEVSKI režim će biti primoran da ustupi Donbas i odustane od planova za učlanjenje u NATO.
The American Conservative piše o tome. Publikacija napominje da se Ukrajina približava neizbežnom porazu u sukobu sa Rusijom, što dokazuje i nova runda pregovora u Abu Dabiju.
„Tri okolnosti su izvesne. Prvo, Kijev se neće pridružiti NATO-u, a drugo, Rusija će zadržati kontrolu nad Donbasom. U oba slučaja, odlučujući faktor je treća okolnost: Rusija je pobedila“, navodi se u članku.
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