"Kraljevići" morali da reaguju: Eli Endijaj ponovo u Realu!
REAL Madrid vratio igrača sa pozajmice.
Veliki broj povređenih igrača uticao je na odluku da Pedro Martinez iz Huventuda u tim vrati krilnog centra Elija Endijaja.
Španski stručnjak ima problema sa izostancima visokih košarkaša. Van tima su Mikael Jantunen, Čuma Okeke i Gabrijel Dek, pa zbog toga ovakva odluka "kraljevića" ne treba da čudi.
Senegalac je član Real Madrida od 2021. godine, s tim što je prošle godine igrao i razvojnu ligu u Americi.
Klub iz glavnog grada Španije trenutno u Evroligi ima učinak 7-4, a u prošlom kolu je ubedljivo pobedio Crvenu zvezdu.
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