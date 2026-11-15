"Kraljevići" morali da reaguju: Eli Endijaj ponovo u Realu!

REAL Madrid vratio igrača sa pozajmice.

FOTO: Oscar J. Barroso / Zuma Press / Profimedia

Veliki broj povređenih igrača uticao je na odluku da Pedro Martinez iz Huventuda u tim vrati krilnog centra Elija Endijaja.

Comunicado Oficial: Ndiaye. https://t.co/lcbGpHsNs6 — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) November 15, 2026

Španski stručnjak ima problema sa izostancima visokih košarkaša. Van tima su Mikael Jantunen, Čuma Okeke i Gabrijel Dek, pa zbog toga ovakva odluka "kraljevića" ne treba da čudi.

Senegalac je član Real Madrida od 2021. godine, s tim što je prošle godine igrao i razvojnu ligu u Americi.

Klub iz glavnog grada Španije trenutno u Evroligi ima učinak 7-4, a u prošlom kolu je ubedljivo pobedio Crvenu zvezdu.

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