BOJKOT NASTAVE: Studenti najavili proteste u pet hrvatskih gradova
UČENICI srednjih škola i studenti u više hrvatskih gradova najavili su za petak, 20. novembar, celodnevni bojkot nastave u sklopu međunarodnog štrajka mladih, prenose danas hrvatski mediji.
Prema najavi organizatora, protestne aktivnosti održaće se u Zagrebu, Rijeci, Puli, Zadru i Osijeku, a cilj je da upozore na probleme stanovanja, visoke životne troškove, stanje javnih usluga i militarizaciju, prenosi hrvatski Indeks.
Organizatori navode da bi štrajku trebalo da se pridruže učenici i studenti na više fakulteta i srednjih škola u pet gradova.
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