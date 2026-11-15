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BOJKOT NASTAVE: Studenti najavili proteste u pet hrvatskih gradova

Novosti online

15. 11. 2026. u 16:07

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UČENICI srednjih škola i studenti u više hrvatskih gradova najavili su za petak, 20. novembar, celodnevni bojkot nastave u sklopu međunarodnog štrajka mladih, prenose danas hrvatski mediji.

БОЈКОТ НАСТАВЕ: Студенти најавили протесте у пет хрватских градова

foto: Richard Milnes / Alamy / Profimedia

Prema najavi organizatora, protestne aktivnosti održaće se u Zagrebu, Rijeci, Puli, Zadru i Osijeku, a cilj je da upozore na probleme stanovanja, visoke životne troškove, stanje javnih usluga i militarizaciju, prenosi hrvatski Indeks.

Organizatori navode da bi štrajku trebalo da se pridruže učenici i studenti na više fakulteta i srednjih škola u pet gradova.

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