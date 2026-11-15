SISTEM JE STAR ČAK 50 GODINA: Tramp optužio Bajdena za haos u aviosaobraćaju
AMERIČKI predsednik Donald Tramp optužio je danas administraciju bivšeg predsednika, Džozefa Bajdena, za loše stanje u Federalnoj upravi za vazduhoplovstvo (FAA), navodeći da su ogromna novčana sredstva potrošena "neracionalno", zbog čega je "već zastareo i nefunkcionalan sistem postao još gori" tokom Bajdenovog mandata.
Tramp je naveo u objavi na svojoj društvenoj platformi Truth Social da Sjedinjene Američke Države imaju znanje i plan za sisteme kontrole vazdušnog saobraćaja i da je samo potrebno da Kongres hitno obezbedi novac.
- Ako Kongres odobri preko potrebno finansiranje kontrole vazdušnog saobraćaja, možemo brzo i efikasno da izgradimo sistem. To će biti najbolji sistem na svetu. Veliki deo našeg sadašnjeg sistema kontrole vazdušnog saobraćaja star je 50 godina, što je apsurdno! - napisao je Tramp.
Naveo je da su već započeti radovi, koji bi trebalo da se završe što pre, a ne postepeno.
To je Trampov prvi javni komentar nakon što je na celoj teritoriji SAD u petak obustavljen vazdušni saobraćaj. U SAD je za danas, zbog poremećaja koje je izazvao kvar opreme u sistemu kontrole letenja, otkazano 910 letova, a prema podacima paltforme za praćenje letova i vazdušnog saobraćaja FlightAware, broj otkazanih letova nastavlja da raste.
Prema podacima FlightAware-a, u subotu je zbog istog problema bilo otkazano više od 6.400 letova širom SAD, dok je u petak bilo otkazano više od 9.000 letova, prenosi Ej-Bi-Si.
FAA je naredila u petak obustavu letova na svim aerodromima širom SAD, zbog kvara opreme u sistemu kontrole letenja, što je prizemljilo sve avione na više od četiri sata.
Administrator FAA, Brajan Bedford, rekao je na konferenciji za novinare u subotu da nije pronađen "nikakav dokaz o bilo čemu zloglasnom", kao i da nije bilo dokaza "o bilo čemu što je povezano sa veštačkom inteligencijom".
Bedford je rekao da očekuje da će sistem biti potpuno oporavljen do kraja vikenda.
Američki ministar saobraćaja, Šon Dafi, izjavio je u subotu da obustavu letova širom SAD nije izazvao sajber-napad, već zamena bakarne žice optičkim kablom u telekomunikacionim linijama.
On je optužio telekomunikacionu kompaniju L3Harris zbog tehničkog propusta koji je doveo do obustave vazdušnog saobraćaja.
(Tanjug)
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