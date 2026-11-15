SISTEM JE STAR ČAK 50 GODINA: Tramp optužio Bajdena za haos u aviosaobraćaju

AMERIČKI predsednik Donald Tramp optužio je danas administraciju bivšeg predsednika, Džozefa Bajdena, za loše stanje u Federalnoj upravi za vazduhoplovstvo (FAA), navodeći da su ogromna novčana sredstva potrošena "neracionalno", zbog čega je "već zastareo i nefunkcionalan sistem postao još gori" tokom Bajdenovog mandata.

Foto: AP Photo/Mark Schiefelbein

Tramp je naveo u objavi na svojoj društvenoj platformi Truth Social da Sjedinjene Američke Države imaju znanje i plan za sisteme kontrole vazdušnog saobraćaja i da je samo potrebno da Kongres hitno obezbedi novac.

- Ako Kongres odobri preko potrebno finansiranje kontrole vazdušnog saobraćaja, možemo brzo i efikasno da izgradimo sistem. To će biti najbolji sistem na svetu. Veliki deo našeg sadašnjeg sistema kontrole vazdušnog saobraćaja star je 50 godina, što je apsurdno! - napisao je Tramp.

Naveo je da su već započeti radovi, koji bi trebalo da se završe što pre, a ne postepeno.

To je Trampov prvi javni komentar nakon što je na celoj teritoriji SAD u petak obustavljen vazdušni saobraćaj. U SAD je za danas, zbog poremećaja koje je izazvao kvar opreme u sistemu kontrole letenja, otkazano 910 letova, a prema podacima paltforme za praćenje letova i vazdušnog saobraćaja FlightAware, broj otkazanih letova nastavlja da raste.

Foto: Tanjug/AP/Jason Fochtman

Prema podacima FlightAware-a, u subotu je zbog istog problema bilo otkazano više od 6.400 letova širom SAD, dok je u petak bilo otkazano više od 9.000 letova, prenosi Ej-Bi-Si.

FAA je naredila u petak obustavu letova na svim aerodromima širom SAD, zbog kvara opreme u sistemu kontrole letenja, što je prizemljilo sve avione na više od četiri sata.

Administrator FAA, Brajan Bedford, rekao je na konferenciji za novinare u subotu da nije pronađen "nikakav dokaz o bilo čemu zloglasnom", kao i da nije bilo dokaza "o bilo čemu što je povezano sa veštačkom inteligencijom".

Bedford je rekao da očekuje da će sistem biti potpuno oporavljen do kraja vikenda.

Foto: Tanjug/AP/Jason Fochtman

Američki ministar saobraćaja, Šon Dafi, izjavio je u subotu da obustavu letova širom SAD nije izazvao sajber-napad, već zamena bakarne žice optičkim kablom u telekomunikacionim linijama.

On je optužio telekomunikacionu kompaniju L3Harris zbog tehničkog propusta koji je doveo do obustave vazdušnog saobraćaja.

(Tanjug)

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