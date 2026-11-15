PRIMETILI STE DA U BAŠTI IMA SVE MANJE KIŠNIH GLISTA? Evo šta se dešava sa zemljištem

AKO ste primetili da u bašti ima sve manje kišnih glista, to može biti znak da se zemljište menja i gubi kvalitet. Kišne gliste imaju važnu ulogu u održavanju plodnosti, a njihov nestanak često je povezan sa načinom obrade zemlje, upotrebom hemijskih sredstava i nedostatkom organske materije.

Foto: Colin Varndell / Nature Picture Library / Profimedia

Nevolja je što neodgovarajućom obradom i zaštitom zemljišta imamo porast nedostatka humusa.

Zašto su kišne gliste važne za zemljište?

Kišne gliste prave hodnike kroz zemlju, čime poboljšavaju njenu prozračnost i omogućavaju lakše prodiranje vode. Istovremeno razgrađuju organsku materiju i doprinose stvaranju plodnog zemljišta.

Njihovo prisustvo zato je dobar znak biološke aktivnosti u bašti. Kada ih ima sve manje, vredi proveriti šta se dešava sa zemljištem.

Preterana obrada uništava njihovo stanište

Često i duboko prevrtanje zemljišta može da ošteti hodnike u kojima gliste žive i poremeti uslove u kojima se razmnožavaju. Problem je naročito izražen kada se zemlja obrađuje dok je previše mokra.

Zato izbegavajte nepotrebno duboko kopanje i freziranje. Kada je moguće, primenjujte pliću obradu i sačuvajte prirodnu strukturu zemljišta.

Hemijska sredstva mogu da ugroze kišne gliste

Pojedina sredstva za zaštitu bilja mogu štetno delovati na kišne gliste, naročito ako se koriste nepravilno ili prečesto. Rizik zavisi od aktivne materije, doze, načina primene i osobina zemljišta.

Koristite samo registrovana sredstva, poštujte uputstva i izbegavajte nepotrebne tretmane. Zaštita korisnih organizama važna je koliko i suzbijanje štetočina.

Kišne gliste hrane se organskim ostacima koji se nalaze u zemljištu. Ako se sa parcele stalno uklanjaju biljni ostaci, a zemljište ostaje golo, njihov izvor hrane postaje ograničen.

Dodavanje zrelog komposta, pravilno korišćenje stajnjaka i ostavljanje zdravih biljnih ostataka mogu poboljšati uslove za njihov život.

Kako vratiti kišne gliste u baštu?

Počnite od jednostavnih promena. Smanjite nepotrebnu obradu, dodajte organsku materiju, izbegavajte zadržavanje vode i ne koristite hemijska sredstva bez stvarne potrebe.

Ne očekujte promenu preko noći. Ako zemljištu vratite povoljne uslove, kišne gliste mogu ponovo da se nasele i doprinesu njegovoj plodnosti.

(Zelena nit)