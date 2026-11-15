MASKOVA RAKETA SE VRATILA NA ZEMLJU: Neverovatno dostignuće, Staršip "izveo" sletanje kakvo do sada nije viđeno (FOTO/VIDEO)
SVEMIRSKA letelica Staršip američke kompanije SpejsEks vratila se u subotu na Zemlju, nakon svog do sada najdužeg leta u orbiti, na lansirni toranj u američkoj saveznoj državi Teksas sa kojeg je poletela dan ranije.
Povratak Staršipa, nakon što je više od 22 sata proveo u orbiti i 14 puta obišao Zemlju, predstavlja važnu prekretnicu u ubrzanom razvoju projekta vrednog više milijardi dolara, a čiji je cilj razvijanje rakete koja može u potpunosti da se višekratno koristi, preneo je Rojters.
Nakon što je u petak uveče, tokom leta na visini od oko 260 kilometara, u orbitu postavio 26 satelita Starlink, Staršip je u subotu aktivirao jedan od svojih motora kako bi započeo spuštanje kroz atmosferu.
Letelica se suočila sa izuzetno visokim temperaturama dok je njena orbitalna brzina od oko 27.000 kilometara na sat opadala, prelazeći u nadžvučno slobodno padanje iznad SpejsEksovog kompleksa Starbejs, na obali Meksičkog zaliva u južnom Teksasu.
Vlasnik Spejseksa Ilon Mask vidi Staršip kao buduće glavno sredstvo za realizaciju satelitskog programa te kompanije, kao i ambicija da se ljudi pošalju na Mesec, a kasnije i na Mars.
Dominacija SpejsEks-a u globalnoj industriji lansiranja zasniva se na njegovoj raketi "falkon 9" koja je od 2010. godine lansirana više od 700 puta.
Prvi stepen te rakete može da se ponovo koristi, ali se drugi stepen, koji isporučuje teret u orbitu, nakon svakog leta odbacuje u okean.
SpejsEks još nije uspeo da u okviru jedne misije vrati oba stepena Staršipa.
(Tanjug)
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