AFERA TRESE TEHNOLOŠKI SVET Megaspeed: Alis Huang napustila kompaniju u avgustu 2025, nema više nikakvu funkciju

SINGAPURSKA tehnološka kompanija Megaspeed, partner kompanije Nvidia, saopštila je danas da je kineska preduzetnica Alis Huang, čije su veze sa bivšim direktorom Nvidije Džensenom Huangom izazvale zabrinutost zbog nacionalne bezbednosti SAD, napustila kompaniju 30. avgusta 2025. godine i da više nema nikakvu funkciju u njoj.

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Kompanija je u saopštenju za CNBC navela da je pokrenula internu istragu povodom medijskih izveštaja o njenom poslovanju, lancu snabdevanja i međunarodnim operacijama. "Megaspeed osmišljava i održava svoje globalne okvire za upravljanje poslovanjem i lancima snabdevanja tako da budu u skladu sa svim važećim zakonima i regulatornim režimima, uključujući zahteve Sjedinjenih Država za kontrolu izvoza, kao i propise lokalnih jurisdikcija na svakom tržištu na kojem poslujemo", navodi se u saopštenju.

Megaspeed sebe, prema navodima CNBC-a, opisuje kao ključnog poslovnog partnera Nvidijinog regionalnog poslovanja u oblasti usluga računarstva u oblaku, koje korisnicima omogućavaju iznajmljivanje računarske snage zasnovane na Nvidijinim grafičkim procesorima. Kompanija je pod pojačanom pažnjom javnosti nakon što je Džensen Huang, bivši izvršni direktor Nvidije, priznao da je bio u intimnoj vezi s Alis Huang, bivšom direktorkom singapurske kompanije. Prema pisanju lista Njujork tajms, američki obaveštajni zvaničnici veruju da je Alis Huang saradnica kineskih obaveštajnih službi.

Džensen Huang podneo je ostavku na mesto izvršnog direktora Nvidije 12. novembra, nakon izveštaja o njegovim vanbračnim vezama, od kojih je jedna, prema medijskim navodima, bila sa osobom koja mu je neposredno odgovarala u poslovnoj hijerarhiji.

(Tanjug)