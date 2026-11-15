VOJSKA SE POVLAČI, HUTI PREUZIMAJU STRATEŠKI POLOŽAJ: Iran dobija jači uticaj nad jednim od najvažnijih pomorskih prolaza
SNAGE međunarodno priznate vlade Jemena, koju podržava Saudijska Arabija, povlače se iz područja Bab el Mandeba, strateški važnog moreuza koji povezuje Crveno more i Adenski zaliv, ostavljajući položaje pod većim uticajem pobunjenih Huta, bliskih Iranu.
Ovaj potez mogao bi da ojača njihov uticaj na jednu od ključnih pomorskih ruta između Azije i Evrope i dodatno ugrozi međunarodni transport robe i energenata.
Povlačenje snaga ka Adenu
Jemenske snage saopštile su da sprovode operaciju premeštanja svojih jedinica sa aerodroma Dubab i iz oblasti Bab el Mandeba, zapadno od provincije Taiz.
Kako je navedeno u njihovom saopštenju, cilj premeštanja je da se prvenstveno obezbedi grad Aden, u kojem je sedište međunarodno priznate vlade, kao i susedne provincije, ojačaju linije fronta i odgovori na postojeće bezbednosne pretnje.
Povlačenje dolazi u trenutku kada Huti, koji kontrolišu veći deo severnog Jemena, uključujući prestonicu Sanu, pojačavaju pritisak na južne teritorije koje su još pod kontrolom vladinih snaga.
Jemenska vlada je još u oktobru pokrenula vojnu operaciju sa ciljem da povrati strateške obalske položaje koje su prethodno zauzeli Huti. Međutim, najnovije premeštanje vojske menja odnos snaga u području Bab el Mandeba.
Zašto je ovaj moreuz toliko važan?
Bab el Mandeb predstavlja jedan od najvažnijih pomorskih prolaza na svetu. Nalazi se između Jemena na Arabijskom poluostrvu i Džibutija i Eritreje u Africi, a povezuje Crveno more sa Adenskim zalivom i dalje sa Indijskim okeanom.
Kroz ovaj moreuz prolaze brojni trgovački brodovi koji prevoze robu, naftu i druge energente iz Azije prema Evropi, koristeći Suecki kanal kao najkraću pomorsku vezu između dva kontinenta.
Zbog toga bi jačanje položaja Huta u ovoj oblasti moglo da predstavlja ozbiljan problem za međunarodni pomorski saobraćaj. Njihov veći uticaj na obali i okolnim teritorijama mogao bi da poveća mogućnost napada na brodove i dodatno ugrozi bezbednost trgovačkih ruta.
Važno je, međutim, razlikovati kontrolu nad kopnenim položajima koji nadvisuju moreuz od potpune kontrole nad samim moreuzom i pomorskim saobraćajem.
Huti jačaju uticaj u širem sukobu sa Iranom u pozadini
Huti su šiitski pokret iz Jemena koji ima bliske veze sa Iranom, dok međunarodno priznatu jemensku vladu podržava Saudijska Arabija. Zbog toga sukob u Jemenu ima i širu regionalnu dimenziju, u kojoj se prepliću interesi Teherana, Rijada i njihovih međunarodnih saveznika.
Prema izveštaju Rojtersa, najnovija eskalacija usledila je nakon narušavanja primirja postignutog 2022. godine uz posredovanje Ujedinjenih nacija.
Huti su u međuvremenu pojačali napade na Saudijsku Arabiju, uključujući napade na luke, aerodrome i postrojenja saudijske državne naftne kompanije Aramko. Saudijska Arabija je odgovorila napadima na položaje Huta u Jemenu.
Povlačenje jemenskih snaga iz područja Bab el Mandeba tako otvara dodatno pitanje bezbednosti jednog od najvažnijih svetskih pomorskih pravaca, u trenutku kada su i druge ključne rute za transport energenata na Bliskom istoku pod pritiskom sukoba.
(The National)
BONUS VIDEO: HUTI NAPALI GRČKI TANKER: Snimak prikazuje napad na brod sa grčkom zastavom na Crvenom moru
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