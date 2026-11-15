Svet

VOJSKA SE POVLAČI, HUTI PREUZIMAJU STRATEŠKI POLOŽAJ: Iran dobija jači uticaj nad jednim od najvažnijih pomorskih prolaza

T.J.

15. 11. 2026. u 11:36

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SNAGE međunarodno priznate vlade Jemena, koju podržava Saudijska Arabija, povlače se iz područja Bab el Mandeba, strateški važnog moreuza koji povezuje Crveno more i Adenski zaliv, ostavljajući položaje pod većim uticajem pobunjenih Huta, bliskih Iranu.

ВОЈСКА СЕ ПОВЛАЧИ, ХУТИ ПРЕУЗИМАЈУ СТРАТЕШКИ ПОЛОЖАЈ: Иран добија јачи утицај над једним од најважнијих поморских пролаза

Foto: Khaled ZIAD/AFP/Profimedia

Ovaj potez mogao bi da ojača njihov uticaj na jednu od ključnih pomorskih ruta između Azije i Evrope i dodatno ugrozi međunarodni transport robe i energenata.

Povlačenje snaga ka Adenu

Jemenske snage saopštile su da sprovode operaciju premeštanja svojih jedinica sa aerodroma Dubab i iz oblasti Bab el Mandeba, zapadno od provincije Taiz.

Kako je navedeno u njihovom saopštenju, cilj premeštanja je da se prvenstveno obezbedi grad Aden, u kojem je sedište međunarodno priznate vlade, kao i susedne provincije, ojačaju linije fronta i odgovori na postojeće bezbednosne pretnje.

Povlačenje dolazi u trenutku kada Huti, koji kontrolišu veći deo severnog Jemena, uključujući prestonicu Sanu, pojačavaju pritisak na južne teritorije koje su još pod kontrolom vladinih snaga.

Jemenska vlada je još u oktobru pokrenula vojnu operaciju sa ciljem da povrati strateške obalske položaje koje su prethodno zauzeli Huti. Međutim, najnovije premeštanje vojske menja odnos snaga u području Bab el Mandeba.

Zašto je ovaj moreuz toliko važan?

Foto: AI generated

Bab el Mandeb predstavlja jedan od najvažnijih pomorskih prolaza na svetu. Nalazi se između Jemena na Arabijskom poluostrvu i Džibutija i Eritreje u Africi, a povezuje Crveno more sa Adenskim zalivom i dalje sa Indijskim okeanom.

Kroz ovaj moreuz prolaze brojni trgovački brodovi koji prevoze robu, naftu i druge energente iz Azije prema Evropi, koristeći Suecki kanal kao najkraću pomorsku vezu između dva kontinenta.

Zbog toga bi jačanje položaja Huta u ovoj oblasti moglo da predstavlja ozbiljan problem za međunarodni pomorski saobraćaj. Njihov veći uticaj na obali i okolnim teritorijama mogao bi da poveća mogućnost napada na brodove i dodatno ugrozi bezbednost trgovačkih ruta.

Važno je, međutim, razlikovati kontrolu nad kopnenim položajima koji nadvisuju moreuz od potpune kontrole nad samim moreuzom i pomorskim saobraćajem.

Huti jačaju uticaj u širem sukobu sa Iranom u pozadini

Foto: AFP/AFP/Profimedia

Huti su šiitski pokret iz Jemena koji ima bliske veze sa Iranom, dok međunarodno priznatu jemensku vladu podržava Saudijska Arabija. Zbog toga sukob u Jemenu ima i širu regionalnu dimenziju, u kojoj se prepliću interesi Teherana, Rijada i njihovih međunarodnih saveznika.

Prema izveštaju Rojtersa, najnovija eskalacija usledila je nakon narušavanja primirja postignutog 2022. godine uz posredovanje Ujedinjenih nacija.

Huti su u međuvremenu pojačali napade na Saudijsku Arabiju, uključujući napade na luke, aerodrome i postrojenja saudijske državne naftne kompanije Aramko. Saudijska Arabija je odgovorila napadima na položaje Huta u Jemenu.

Povlačenje jemenskih snaga iz područja Bab el Mandeba tako otvara dodatno pitanje bezbednosti jednog od najvažnijih svetskih pomorskih pravaca, u trenutku kada su i druge ključne rute za transport energenata na Bliskom istoku pod pritiskom sukoba.

(The National)

BONUS VIDEO: HUTI NAPALI GRČKI TANKER: Snimak prikazuje napad na brod sa grčkom zastavom na Crvenom moru

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