Svet

STIGAO ČOVEK OD POVERENJA KIM DŽONG UNA: Severokorejska delegacija doputovala u Moskvu na poziv Medvedeva

T.J.

15. 11. 2026. u 10:37

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SEVERNOKOREJSKA delegacija stigla je u posetu Moskvu na poziv zamenika predsednika Saveta za bezbednost Rusije i predsednika stranke Jedinstvena Rusija, Dmitrija Medvedeva, javila je Korejska centralna novinska agencija (KCNA). "

СТИГАО ЧОВЕК ОД ПОВЕРЕЊА КИМ ЏОНГ УНА: Северокорејска делегација допутовала у Москву на позив Медведева

Foto: Printskrin Jutjub/APT

Partijska i vladina delegacija, koju predvodi Čo Jong-von, član Prezidijuma Politbiroa Centralnog komiteta i sekretar Centralnog komiteta Radničke partije Severne Koreje, stigla je u Moskvu specijalnim avionom u posetu Ruskoj Federaciji", navodi agencija.

Severnokorejsku delegaciju su na aerodromu dočekali zamenik predsednika Odbora Državne dume za međunarodne poslove Andrej Klimov i ambasador Severne Koreje u Rusiji Sin Hong-čol, prenele su RIA Novosti.

(Tanjug)

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