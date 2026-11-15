STIGAO ČOVEK OD POVERENJA KIM DŽONG UNA: Severokorejska delegacija doputovala u Moskvu na poziv Medvedeva

SEVERNOKOREJSKA delegacija stigla je u posetu Moskvu na poziv zamenika predsednika Saveta za bezbednost Rusije i predsednika stranke Jedinstvena Rusija, Dmitrija Medvedeva, javila je Korejska centralna novinska agencija (KCNA). "

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Partijska i vladina delegacija, koju predvodi Čo Jong-von, član Prezidijuma Politbiroa Centralnog komiteta i sekretar Centralnog komiteta Radničke partije Severne Koreje, stigla je u Moskvu specijalnim avionom u posetu Ruskoj Federaciji", navodi agencija.

🇷🇺🇰🇵Delegação norte-coreana chega à Rússia 🗣 O secretário do Comitê Central do Partido dos Trabalhadores da Coreia, Jo Yong-won, chegou a Moscou junto com a delegação norte-coreana, segundo informações da agência KCNA. 👉 A delegação foi convidada pelo vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev. — Sputnik Brasil (@sputnik_brasil) November 15, 2026

Severnokorejsku delegaciju su na aerodromu dočekali zamenik predsednika Odbora Državne dume za međunarodne poslove Andrej Klimov i ambasador Severne Koreje u Rusiji Sin Hong-čol, prenele su RIA Novosti.

(Tanjug)

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