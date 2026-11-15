STIGAO ČOVEK OD POVERENJA KIM DŽONG UNA: Severokorejska delegacija doputovala u Moskvu na poziv Medvedeva
SEVERNOKOREJSKA delegacija stigla je u posetu Moskvu na poziv zamenika predsednika Saveta za bezbednost Rusije i predsednika stranke Jedinstvena Rusija, Dmitrija Medvedeva, javila je Korejska centralna novinska agencija (KCNA). "
Partijska i vladina delegacija, koju predvodi Čo Jong-von, član Prezidijuma Politbiroa Centralnog komiteta i sekretar Centralnog komiteta Radničke partije Severne Koreje, stigla je u Moskvu specijalnim avionom u posetu Ruskoj Federaciji", navodi agencija.
Severnokorejsku delegaciju su na aerodromu dočekali zamenik predsednika Odbora Državne dume za međunarodne poslove Andrej Klimov i ambasador Severne Koreje u Rusiji Sin Hong-čol, prenele su RIA Novosti.
(Tanjug)
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