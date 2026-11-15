KAKO DA SAČUVATE NOVAC? Iznenadiće vas saznanje ko može da vam pomogne da uštedite

GOOGLE proširuje mogućnosti svog AI asistenta Gemini, koji će sada moći da analizira lične finansije korisnika, prati njihove troškove, prepoznaje nepotrebne pretplate i predlaže načine za uštedu.

Foto: Paolo Gallo Modena P.IVA 11478570010 / Panthermedia / Profimedia

Nova funkcija omogućena je povezivanjem sa aplikacijom Google Wallet, a korisnicima bi trebalo da olakša upravljanje novcem bez potrebe za detaljnim pregledanjem bankovnih izvoda.

Gemini se poslednjih godina razvijao od klasičnog četbota u personalizovanog digitalnog asistenta, zahvaljujući povezivanju sa Google servisima kao što su Gmail, Google Photos, YouTube i Google pretraga.

Sada kompanija ide korak dalje i uvodi mogućnost analize finansijskih podataka korisnika.

Kako je Google saopštio na svom blogu, nova funkcija najpre postaje dostupna korisnicima u Sjedinjenim Američkim Državama, na Android i iOS uređajima, kao i putem interneta.

Gemini će pokazivati gde trošite najviše novca

Nova integracija deo je Google inicijative Personal Intelligence, čiji je cilj da veštačka inteligencija pruža personalizovanije odgovore na osnovu informacija iz povezanih aplikacija.

Povezivanjem sa Google Wallet servisom, Gemini dobija mogućnost da analizira podatke o potrošnji i pomogne korisnicima da bolje razumeju sopstvene finansijske navike.

Umesto pojedinačnog pregledanja transakcija i bankovnih izvoda, korisnici će moći jednostavno da postave pitanje o tome koliko su novca potrošili u određenom periodu, koje kategorije najviše opterećuju njihov budžet i gde postoji prostor za uštedu.

Na osnovu dostupnih podataka, Gemini može da pripremi grafikone novčanih tokova, raspodele imovine i planiranih troškova.

Možete da tražite plan kako da uštedite tačnu svotu novca

Google je predstavio nekoliko primera praktične upotrebe nove funkcije.

Korisnik, na primer, može da zatraži od Geminija da analizira njegovu potrošnju tokom prethodna tri meseca i predloži plan kako da u naredna tri meseca uštedi 1.000 dolara.

Veštačka inteligencija zatim može da identifikuje kategorije u kojima postoji mogućnost smanjenja troškova i predloži odgovarajuću raspodelu mesečnog budžeta.

Gemini može da analizira i koliko je korisnik tokom prethodne godine potrošio na putovanja, poklone i druge povremene izdatke.

Na osnovu tih informacija moguće je napraviti realističniji plan potrošnje za naredne praznike, odmore ili druge veće troškove.

Otkriva pretplate koje više ne koristite

Jedna od praktičnih mogućnosti odnosi se na praćenje redovnih mesečnih plaćanja.

Gemini može da prepozna pretplate koje se automatski obnavljaju, kao i usluge čije su cene u međuvremenu povećane.

Na taj način korisnici mogu lakše da uoče troškove na koje su možda zaboravili ili usluge koje više ne koriste.

AI asistent može da izdvoji takve izdatke i pomogne korisniku da proceni koliko bi novca mogao da uštedi njihovim ukidanjem.

Kako se povezuju Google Wallet i Gemini?

Za korišćenje nove funkcije potrebno je da korisnik poveže Google Wallet sa Geminijem kroz podešavanja Connected Apps.

Nakon povezivanja, finansijske upite moguće je postavljati uz oznaku Google Wallet.

Google omogućava i dodatno povezivanje bankovnih računa i kreditnih kartica sa Wallet servisom putem finansijske tehnološke kompanije Plaid, koja omogućava povezivanje finansijskih institucija sa drugim digitalnim servisima.

Ova dodatna integracija može da pruži Geminiju detaljniji uvid u navike potrošnje korisnika, u zavisnosti od dostupnih podataka i povezanih računa.

Može da analizira novac, ali ne može da ga troši

Povezivanje veštačke inteligencije sa finansijskim podacima otvara i pitanje zaštite privatnosti i bezbednosti korisnika.

Google navodi da Gemini ima isključivo pristup podacima radi njihovog pregleda i analize.

To znači da AI asistent može da vidi informacije sa povezanih računa, ali ne može samostalno da prebacuje novac, upravlja bankovnim računima, obavlja kupovine ili investira u ime korisnika.

Povezivanje Google Wallet servisa potpuno je dobrovoljno, a korisnici mogu u svakom trenutku da opozovu dozvolu za pristup podacima.

Kompanija najavljuje i unapređenje funkcije Memory Summary, koja će korisnicima omogućiti da pregledaju, izmene ili obrišu informacije koje Gemini pamti o njihovim navikama, preferencijama i dugoročnim ciljevima.

Da li je bezbedno prepustiti veštačkoj inteligenciji analizu finansija?

Iako nova funkcija može značajno da pojednostavi praćenje troškova, korišćenje AI alata za analizu finansijskih podataka zahteva određeni oprez.

Sistemi veštačke inteligencije i dalje mogu da naprave greške u računanju ili pogrešno protumače podatke, zbog čega njihove procene i preporuke ne bi trebalo prihvatati bez provere.

Posebno je važno da korisnici razumeju kojim podacima daju pristup i kako se ti podaci koriste.

Za sada je nova funkcija namenjena korisnicima u SAD, dok Google nije precizirao kada bi integracija sa Google Wallet servisom mogla da postane dostupna i u drugim zemljama, uključujući Srbiju.

(Alo)