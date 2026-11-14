Svet

(MAPA) TRAMP SE TRAMPI SA UKRAJINOM: Zelenski objavio - "Amerikanci mi traže Donbas, zauzvrat dobijamo članstvo u NATO"

С.А.М.

14. 11. 2026. u 23:28

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AMERIČKI pregovarači pokrenuli su pitanje mogućnosti da se Ukrajina povuče sa preostalih položaja u istočnom Donbasu u zamenu za članstvo u NATO, izjavio je ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski.

(МАПА) ТРАМП СЕ ТРАМПИ СА УКРАЈИНОМ: Зеленски објавио - Американци ми траже Донбас, заузврат добијамо чланство у НАТО

Foto: Tanjug/AP/Peter Morrison (STR)

Sjedinjene Američke Države nisu potvrdile Zelenskijeve navode, koji su usledili nakon sastanaka izaslanika američkog predsednika Donalda Trampa sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom i ukrajinskim liderom, u okviru diplomatskih napora Vašingtona da se okonča rat u Ukrajini, prenosi Bi Bi Si. 

Kijev već dugo nastoji da postane članica NATO, ali su se tome ranije protivile SAD i još neke članice Alijanse. Moskva je, sa druge strane, više puta poručila da ne prihvata mogućnost da se još jedna članica NATO nađe na njenim granicama.

Rusija kontroliše veći deo industrijskog regiona Donbasa, dok Zelenski dosledno odbacuje mogućnost da Ukrajina ustupi teritorije koje smatra svojim.

 - Amerikanci su postavili pitanje: 'Šta ako Ukrajina uđe u NATO? Da li bi se Ukrajina povukla iz Donbasa?'. To je prvi put da je takva mogućnost pokrenuta - rekao je Zelenski u izjavi koju je njegov kabinet objavio u subotu.

deepstatemap.live/printskrin

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On je dodao da bi, ukoliko dobije konkretan predlog koji bi uključivao bezbednosne garancije, odsustvo ograničenja za ukrajinske oružane snage i sredstva za obnovu zemlje, taj predlog izneo na referendum.

Američki izaslanici Džared Kušner i Stiv Vitkof otputovali su u četvrtak u Dablin, gde su se sastali sa Zelenskim, nakon prethodne runde razgovora sa Putinom u Moskvi.

Izjave Putina i zvaničnika Kremlja ukazuju na to da Moskva nije promenila svoj stav o uslovima za okončanje sukoba. Rusija je ranije predlagala ograničenje brojnosti ukrajinske vojske, teritorijalne ustupke i garantovanu neutralnost Ukrajine kao uslove za mirovni sporazum.

Kijev je te zahteve odbacio, uz obrazloženje da bi takva ograničenja oslabila sposobnost zemlje da se odbrani od eventualne buduće invazije.

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