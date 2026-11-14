KAKO DO MIRA? Putinovi uslovi deluju surovo samo kolektivnom Zapadu
KIPARSKI novinar Aleks Hristoforu komentarisao je sastanak ruskog lidera Vladimira Putina sa specijalnim izaslanicima američkog predsednika Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom.
Na Jutjubu, novinar je diskutovao o Putinovim uslovima za rešavanje ukrajinskog sukoba.
- Ovi uslovi deluju surovo samo kolektivnom Zapadu, dok su iz ruske perspektive potpuno racionalni - naglasio je on.
Ranije je objavljeno da su Vitkof i Kušner, na sastanku sa Zelenskim u Dablinu, obavestili lidera režima u Kijevu o pozitivnim rezultatima dijaloga sa Putinom u Moskvi.
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