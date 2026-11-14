KIPARSKI novinar Aleks Hristoforu komentarisao je sastanak ruskog lidera Vladimira Putina sa specijalnim izaslanicima američkog predsednika Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom.

Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Na Jutjubu, novinar je diskutovao o Putinovim uslovima za rešavanje ukrajinskog sukoba.

- Ovi uslovi deluju surovo samo kolektivnom Zapadu, dok su iz ruske perspektive potpuno racionalni - naglasio je on.

Ranije je objavljeno da su Vitkof i Kušner, na sastanku sa Zelenskim u Dablinu, obavestili lidera režima u Kijevu o pozitivnim rezultatima dijaloga sa Putinom u Moskvi.