Svet

KAKO DO MIRA? Putinovi uslovi deluju surovo samo kolektivnom Zapadu

Novosti online

14. 11. 2026. u 22:38

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KIPARSKI novinar Aleks Hristoforu komentarisao je sastanak ruskog lidera Vladimira Putina sa specijalnim izaslanicima američkog predsednika Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom.

КАКО ДО МИРА? Путинови услови делују сурово само колективном Западу

Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Na Jutjubu, novinar je diskutovao o Putinovim uslovima za rešavanje ukrajinskog sukoba.

- Ovi uslovi deluju surovo samo kolektivnom Zapadu, dok su iz ruske perspektive potpuno racionalni - naglasio je on.

Ranije je objavljeno da su Vitkof i Kušner, na sastanku sa Zelenskim u Dablinu, obavestili lidera režima u Kijevu o pozitivnim rezultatima dijaloga sa Putinom u Moskvi.

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