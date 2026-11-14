ZELENSKI UPOZORIO EVROPU: Trampov plan može samo da ide u korist Putinu
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski upozorio je da bi američki plan za uspostavljanje novog bezbednosnog poretka u Evropi mogao da otvori prostor Vladimiru Putinu da ostvari svoje geopolitičke ciljeve i promeni postojeće odnose snaga na kontinentu.
Zelenski smatra da bi Moskva mogla da iskoristi pregovore o okončanju rata u Ukrajini kako bi pokrenula pitanje prisustva američkih trupa u Evropi, položaja NATO-a i bezbednosnih garancija evropskih država.
Posebno je upozorio da bi Putin mogao da zatraži promene koje se odnose na Finsku, Švedsku, Mađarsku i baltičke zemlje, uključujući smanjenje američkog vojnog prisustva.
- Putinova želja da menja granice u Evropi je činjenica. Siguran sam da je to deo njegovog koncepta revizije bezbednosnih garancija u Evropi - poručio je Zelenski.
On je ocenio da bi otvaranje ovih pitanja bilo opasno i moglo da dovede do novih sukoba.
Zelenski je otkrio i da su američki predstavnici prvi put pokrenuli pitanje mogućnosti povlačenja ukrajinskih snaga iz delova Donbasa koje Rusija još nije zauzela, u zamenu za bezbednosne garancije i mogućnost članstva u NATO-u.
Kijev, međutim, odbija predaju teritorija i insistira da o budućnosti evropske bezbednosti moraju odlučivati i same evropske države.
- Ne mogu postojati bezbednosne garancije u Evropi, niti za Evropu, bez Ukrajine - naglasio je ukrajinski predsednik.
(Vašington post)
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