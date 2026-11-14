NOVI PROTESTI U FRANCUSKOJ: Kolona demonstranata na pariskim ulicama

U Francuskoj se danas održava još jedan talas demonstracija širom zemlje. uvek uz prisutnu opasnost od novih sukoba s policijom.

Foto: Goran Čvorović

U Parizu se očekuje između 30.000 i 60.000 učesnika, dok je na nacionalnom nivou organizovano između 50 i 60 protestnih povorki. Ministar unutrašnjih poslova Loran Ninjez mobilisao je čak 70.000 policajaca i žandarma, kao i tokom ranijih protesta.

Na pariskom Trgu Republike okupili su se "žuti prsluci", đaci, studenti i drugi nezadovoljni građani. Prefektura je odobrila zajedničku povorku do Trga Nacije, preko Bastilje. Istovremeno, održavaju su i protesti protiv predloga zakona kojim bi se proširila pretpostavka zakonite upotrebe oružja od strane policije, kao i marš protiv nasilja nad decom. Studentski i srednjoškolski sindikati pozvali su mlade da se masovno pridruže demonstracijama.

Ninjez je upozorio na visok rizik od novih nereda, uništavanja imovine i sukoba s policijom. Posebno se strahuje od formiranja neprijavljenih grupa koje bi pokušale da prodru u gradsko jezgro. Prema procenama obaveštajnih službi, u pariskoj povorci očekuje se radikalna grupa od 300 do 600 osoba, spremna na sukobe sa snagama reda.