UKRAJINI I DALJE NEDOSTAJE BORBENIH AVIONA Zelenski zakukao: Na papiru sve to imamo, ali oni su stalno na popravci...
AMERIČKI borbeni avioni F-16, koje su zapadni saveznici isporučili Ukrajini, gotovo se ne koriste zbog stalnog tehničkog održavanja i popravki, izjavio je Vladimir Zelenski.
- Na papiru sve to imamo, ali oni su stalno na popravci, jer avioni F-16 nisu novi - rekao je Zelenski, a prenosi ukrajinski medij „Suspilne novosti“.
On je takođe priznao da je Ukrajini potrebno dva i po puta više borbenih aviona nego što su joj zapadni partneri do sada isporučili.
Krajem septembra američki list „Volstrit džornal“, pozivajući se na svoj izvor, objavio je da bi Ukrajina do kraja godine mogla da dovede sve lovce F-16 kojima raspolaže u neispravno stanje.
Moskva je više puta saopštila da isporuke zapadnog naoružanja Ukrajini ne mogu da promene tok sukoba, već da doprinose njegovom produžavanju i otežavaju postizanje političkog i diplomatskog rešenja.
(Sputnjik)
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