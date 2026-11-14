Svet

UKRAJINI I DALJE NEDOSTAJE BORBENIH AVIONA Zelenski zakukao: Na papiru sve to imamo, ali oni su stalno na popravci...

Д.К.

14. 11. 2026. u 14:27

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

AMERIČKI borbeni avioni F-16, koje su zapadni saveznici isporučili Ukrajini, gotovo se ne koriste zbog stalnog tehničkog održavanja i popravki, izjavio je Vladimir Zelenski.

УКРАЈИНИ И ДАЉЕ НЕДОСТАЈЕ БОРБЕНИХ АВИОНА Зеленски закукао: На папиру све то имамо, али они су стално на поправци...

Foto: Unsplash Edoardo Bortoli

- Na papiru sve to imamo, ali oni su stalno na popravci, jer avioni F-16 nisu novi - rekao je Zelenski, a prenosi ukrajinski medij „Suspilne novosti“.

On je takođe priznao da je Ukrajini potrebno dva i po puta više borbenih aviona nego što su joj zapadni partneri do sada isporučili.

Krajem septembra američki list „Volstrit džornal“, pozivajući se na svoj izvor, objavio je da bi Ukrajina do kraja godine mogla da dovede sve lovce F-16 kojima raspolaže u neispravno stanje.

Foto: Tanjug/AP Photo/Ebrahim Noroozi

Moskva je više puta saopštila da isporuke zapadnog naoružanja Ukrajini ne mogu da promene tok sukoba, već da doprinose njegovom produžavanju i otežavaju postizanje političkog i diplomatskog rešenja.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Belgrade Waterfront

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Tadić otrkio razlog slabog izdanja protiv Nemačke: Nezgodno je kada rano primiš gol...

Tadić otrkio razlog slabog izdanja protiv Nemačke: "Nezgodno je kada rano primiš gol..."