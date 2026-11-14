ALARMANTNI PODACI IZ TURSKE: Prosečna količina padavina 96,4 kilograma po kvadratnom metru, najviše u poslednjih 16 godina (VIDEO)

KOLIČINA padavina u Turskoj tokom oktobra bila je 95 odsto veća od dugoročnog proseka, dostigavši najviši nivo za taj mesec u poslednjih 16 godina, pokazali su podaci Generalne direkcije za meteorologiju.

Foto: Printsrkin Fejsbuk Green Time

Prosečna količina padavina iznosila je 96,4 kilograma po kvadratnom metru, u poređenju sa dugoročnim oktobarskim prosekom od 49,4 kilograma i 53,5 kilograma zabeleženih u istom mesecu prošle godine, prenela je Anadolija.

🚨 SON DAKİKA | İSTANBUL VE TRAKYA DİKKAT! An itibarıyla Trakya üzerinden İstanbul yönüne doğru kuvvetli yağış kütleleri Güneydoğu istikametinde ilerliyor. İstanbul genelinde yer yer şiddetli sağanak bekleniyor. Gök gürültüsü, yıldırım ve ani yağışlar etkili olabilir. https://t.co/cwmSSTzsFS — @_eraslan_tc instagram 🦅 (@eraslantc1) November 14, 2026

Najviše padavina zabeleženo je u provinciji Kodžaeli, 214,6 kilograma po kvadratnom metru, dok je najmanje bilo u Jozgatu, 26,2 kilograma.

U Mersinu je količina padavina premašila pet puta sezonski prosek, dok je u Trabzonu zabeležen pad od 58 odsto.

Na regionalnom nivou, Mediteranski region imao je najviše padavina, 154,2 kilograma po kvadratnom metru, što je više nego trostruko iznad proseka.

A powerful storm packing fierce winds swept through Turkey’s Marmara Region, bringing daily life to a standstill in Istanbul and Bursa. The severe weather tore roofs from buildings, toppled trees onto streets, and forced widespread cancellations of ferry and transit services as emergency crews worked quickly to clear heavy debris. — Green Time (@greentime_media) November 13, 2026

U regionu Mramornog mora izmereno je 127 kilograma, u Istočnoj Anadoliji 112,7, a u Jugoistočnoj Anadoliji 106,6 kilograma po kvadratnom metru. Mediteranski, istočni i jugoistočni delovi Anadolije zabeležili su najveću oktobarsku količinu padavina u poslednjih 66 godina.

Yağışlı Sistem Trakya’dan Giriş Yaptı! Yağışlı sistem Trakya üzerinden ülkemize giriş yaptı. İstanbul’un özellikle Avrupa Yakası’nda etkili olmaya başlayan yağışların, akşam saatlerinde bölge geneline yayılmasını bekliyoruz. Yer yer kuvvetli, gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. — Havanın Elçisi (@havaninelcisi) November 14, 2026

Rekordi su zabeleženi i u regionu Mramornog mora, prvi put u 16 godina, i Egejskom regionu, prvi put u 15 godina.

U pojedinim oblastima oko Jedrena, Bartina, Samsuna, Amasije, Jozgata, Tokata i Kajserija, kao i na delovima istočne obale Crnog mora, padavine su bile manje za više od 40 odsto.

U Turskoj je tokom oktobra zabeleženo prosečno 13,5 kišnih dana, u poređenju sa dugoročnim prosekom od 7,9 dana. U pojedinim istočnim provincijama kiša je padala između 20 i 25 dana.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO