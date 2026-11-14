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ALARMANTNI PODACI IZ TURSKE: Prosečna količina padavina 96,4 kilograma po kvadratnom metru, najviše u poslednjih 16 godina (VIDEO)

Д.К.

14. 11. 2026. u 14:48

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KOLIČINA padavina u Turskoj tokom oktobra bila je 95 odsto veća od dugoročnog proseka, dostigavši najviši nivo za taj mesec u poslednjih 16 godina, pokazali su podaci Generalne direkcije za meteorologiju.

АЛАРМАНТНИ ПОДАЦИ ИЗ ТУРСКЕ: Просечна количина падавина 96,4 килограма по квадратном метру, највише у последњих 16 година (ВИДЕО)

Foto: Printsrkin Fejsbuk Green Time

Prosečna količina padavina iznosila je 96,4 kilograma po kvadratnom metru, u poređenju sa dugoročnim oktobarskim prosekom od 49,4 kilograma i 53,5 kilograma zabeleženih u istom mesecu prošle godine, prenela je Anadolija.

Najviše padavina zabeleženo je u provinciji Kodžaeli, 214,6 kilograma po kvadratnom metru, dok je najmanje bilo u Jozgatu, 26,2 kilograma.

U Mersinu je količina padavina premašila pet puta sezonski prosek, dok je u Trabzonu zabeležen pad od 58 odsto.

Na regionalnom nivou, Mediteranski region imao je najviše padavina, 154,2 kilograma po kvadratnom metru, što je više nego trostruko iznad proseka.

U regionu Mramornog mora izmereno je 127 kilograma, u Istočnoj Anadoliji 112,7, a u Jugoistočnoj Anadoliji 106,6 kilograma po kvadratnom metru. Mediteranski, istočni i jugoistočni delovi Anadolije zabeležili su najveću oktobarsku količinu padavina u poslednjih 66 godina.

Rekordi su zabeleženi i u regionu Mramornog mora, prvi put u 16 godina, i Egejskom regionu, prvi put u 15 godina.

U pojedinim oblastima oko Jedrena, Bartina, Samsuna, Amasije, Jozgata, Tokata i Kajserija, kao i na delovima istočne obale Crnog mora, padavine su bile manje za više od 40 odsto.

U Turskoj je tokom oktobra zabeleženo prosečno 13,5 kišnih dana, u poređenju sa dugoročnim prosekom od 7,9 dana. U pojedinim istočnim provincijama kiša je padala između 20 i 25 dana.

(Tanjug)

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