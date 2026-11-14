VATROMETOM IZ POLJSKE GAĐAJU POLICIJU: Francuske vlasti traže stroža evropska pravila

Policajci su u Francuskoj često suočeni s velikom opasnošću, kada napadači na manifestacijama u njih direktno ispaljuju vatromet.

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Vlasti sada ovom fenomenu žele da stanu na put. Pokrenule su inicijativu za strožu kontrolu prodaje pirotehničkih sredstava preko interneta, uključujući i takozvane vatrometne bacače. To su ručni uređaji za ispaljivanje pirotehničkih projektila, koji se sve češće koriste protiv policije tokom demonstracija.

Ministar unutrašnjih poslova Loran Ninjez upozorio je da se ova sredstva nabavljaju ilegalno u prodavnicama, ali i preko interneta. Nabavljaju se naročito iz Poljske. Kontrola je u tim slučajevima znatno složenija zbog prekogranične prodaje.

Francuski Premijer Lekorni je zato zatražio da se razmotre mogućnosti pooštravanja kontrole na evropskom nivou.