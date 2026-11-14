VATROMETOM IZ POLJSKE GAĐAJU POLICIJU: Francuske vlasti traže stroža evropska pravila
Policajci su u Francuskoj često suočeni s velikom opasnošću, kada napadači na manifestacijama u njih direktno ispaljuju vatromet.
Vlasti sada ovom fenomenu žele da stanu na put. Pokrenule su inicijativu za strožu kontrolu prodaje pirotehničkih sredstava preko interneta, uključujući i takozvane vatrometne bacače. To su ručni uređaji za ispaljivanje pirotehničkih projektila, koji se sve češće koriste protiv policije tokom demonstracija.
Ministar unutrašnjih poslova Loran Ninjez upozorio je da se ova sredstva nabavljaju ilegalno u prodavnicama, ali i preko interneta. Nabavljaju se naročito iz Poljske. Kontrola je u tim slučajevima znatno složenija zbog prekogranične prodaje.
Francuski Premijer Lekorni je zato zatražio da se razmotre mogućnosti pooštravanja kontrole na evropskom nivou.
Preporučujemo
POTPISAN VAŽAN SPORAZUM: Ankara i Doha jačaju vojnu saradnju
14. 11. 2026. u 10:25
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
HLADNO? Sloboda Mićalović se sa kolegom kupa u moru usred novembra (VIDEO)
KAD ako ne sad?
13. 11. 2026. u 18:51
Komentari (0)