Svet

UKINUTA ZABRANA POLETANJA: Situacija u SAD se stabilizuje

Д.К.

14. 11. 2026. u 07:19

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SITUACIJA s letovima u Sjedinjenim Američkim Državama, nakon jučerašnjeg kolapsa, počela je da se stabilizuje, ali kašnjenja i otkazivanja će danas biti očekivana.

УКИНУТА ЗАБРАНА ПОЛЕТАЊА: Ситуација у САД се стабилизује

Foto: Tanjug/AP Photo/Ryan Murphy

Očekuje se da će neki odlazni letovi iz Sjedinjenih Američkih Država ponovo početi, potvrdila je Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) nakon što je ukinula zabranu poletanja na nivou cele zemlje, preneo je rano jutros CNN.

- Pre nego što smo dali dozvolu za nastavak letova, temeljno smo testirali naše sisteme kako bismo potvrdili da su stabilni i da operacije ostaju pouzdane", saopštila je FAA na mreži X ubrzo posle 22 časa po istočnom vremenu (ET) u petak.

Američka agencija je savetovala putnicima da kontaktiraju svoje avio-kompanije radi najnovijih informacija o letovima i poručila da je bezbednost javnosti uvek njen "najviši prioritet".

Podsećamo, Američka Federalna uprava za avijaciju (FAA) naredila je juče potpunu obustavu avio-saobraćaja na svim aerodromima širom Sjedinjenih Američkih Država, do daljeg, pozivajući se na "vanredne okolnosti".

Foto: Foto: Tanjug/AP Photo/Tony Gutierrez

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Kako je navedeno u hitnom obaveštenju, reč je o takozvanom national ground stop, meri kojom se zaustavljaju poletanja aviona ka određenim aerodromima, odnosno obustavlja polazak letova u okviru definisanog područja.

Tramp insistira na ulaganju i modernizaciji

Predsednik Donald Tramp je u sinoćnjem telefonskom razgovoru sa republikanskim senatorom Erikom Šmitom insistirao da Kongres što pre usvoji zakon kojim se modernizuju kontrola vazdušnog saobraćaja, aerodromski tornjevi, terminali i druga kritična infrastruktura, naveo je izvor upoznat sa ovim razgovorom.

Šmit je pozvao predsednika pre večerašnjeg brifinga u Beloj kući, rekao je isti izvor.

Šmit, koji je član Odbora za trgovinu, nauku i transport, predstavio je u septembru Zakon o modernom nebu, koji bi obezbedio 30 milijardi dolara dodatnih federalnih sredstava za unapređenje vazduhoplovne infrastrukture u zemlji. On se zalaže da se ovaj zakon uključi u proceduru budžetskog usklađivanja kako bi sredstva mogla brže da budu odobrena.

Trampova administracija je jutros, nekoliko sati pre uvođenja zabrane poletanja, poslala pismo Kongresu u kojem traži dodatnih 30 milijardi dolara za finansiranje, naveo je izvor. Pismo direktora Kancelarije za upravljanje i budžet Rasa Vota i ministra saobraćaja Šona Dafija upućeno je rukovodstvu Odbora Senata za budžetska izdvajanja.

(Telegraf.rs)

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