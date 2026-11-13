OBOREN NOVEMBARSKI TEMPERATURNI REKORD? Evo šta kaže poznati meteorolog

SRBIJA je danas od ranih jutarnjih časova bila pod uticajem ekstremno tople vazdušne mase, a neuobičajeno visoke vrednosti iznenadile su građane širom zemlje već u osvit dana.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Iako je sredina novembra, jutro je više podsećalo na rani septembar, da bi oko podneva usledila prava temperaturna eksplozija uz letnje vrednosti koje su u mnogim krajevima prešle 25 stepeni.

Termometri su već u podne u centralnim i istočnim delovima zemlje dostigli neverovatnih 26 stepeni. Najtopliji gradovi u 12 časova bili su Kragujevac sa 26 stepeni, Ćuprija sa 26 stepeni i Zaječar sa 26 stepeni. Odmah iza njih, letnjih 25 stepeni zabeleženo je u Negotinu, Kraljevu i Kruševcu.

Iako su meteorolozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) prvobitno najavljivali da maksimalna dnevna temperatura danas neće prelaziti 24 stepena, probijen je najavljeni maksimum jer su termometri u čak šest gradova već u 12 sati premašili te vrednosti.

Podsetimo, jutro je nagovestilo ovakav razvoj događaja, s obzirom na to da je u 7 sati ujutru u Valjevu i Požegi izmereno čak 22 stepena, u Loznici i Kraljevu 21 stepen, a u Kruševcu, Ćupriji, Nišu i Zaječaru 20 stepeni.

Istovremeno, zemlja je bila podeljena na dva godišnja doba. Dok je jug i istok grejalo prolećno sunce, na severu zemlje je bilo pravo jesenje vreme uz kišu, pa je na Paliću izmereno svega 8 stepeni, u Somboru i Kikindi 9 stepeni, a temperaturna razlika između najtoplije i najhladnije tačke u Srbiji iznosila je čak 18 stepeni.

Mnogi su pomislili da je današnjih 26 stepeni apsolutni novembarski rekord. Međutim, zvanični klimatološki podaci pokazuju da to ipak nije slučaj.

Naime, nijedan od tri najtoplija grada danas nije oborio svoj istorijski novembarski maksimum.

Prema zvaničnim merenjima, apsolutni novembarski rekord za Ćupriju iznosi 28,0 stepeni (danas je nedostajalo tačno 2,0 stepena), za Zaječar iznosi 28,4 stepena (razlika je 2,4 stepena), dok je novembarski rekord za Kragujevac 27,6 stepeni, što znači da je današnja temperatura bila za 1,6 stepeni niža od istorijskog maksimuma.

Kada se posmatra cela Srbija, apsolutni novembarski rekord iznosi 29,9 stepeni, a izmeren je u Velikom Gradištu 1. novembra 1926. godine, pre tačno jednog veka. Istog dana u Beogradu je bilo 29,3 stepena.

Za „Blic“ se oglasio poznati meteorolog Ivan Ristić i objasnio šta je uslovilo ovakve vremenske ekstreme i šta nas očekuje u narednim danima.

- Nije probijen rekord maksimalnih temperatura u novembru u pojedinim gradovima i Srbiji, ali su maksimalne temperature bile blizu rekordima od pre 100 godina kada je najviša dnevna temperatura 1. novembra izmerena od preko 29 stepeni - objašnjava Ristić.

Zanimljivo je i da je u Kruševcu zabeležena skoro tropska noć, jer je u tom gradu noćas izmereno čak 20 stepeni.

Kako navodi meteorolog, današnji skok žive bio je uvod u žestoku promenu vremena.

- Današnje visoke temperature su posledica jakog južnog strujanja, a sa severa dolazi hladni front i trenutno je sudar hladnog i toplog vazduha iznad Srbije. Pala je temperatura prvo na severu Srbije, u Beogradu je prošao front i otišao prema jugu. Proći će celu Srbiju i pašće temperatura. U toku noći to prelazi na zapadne predele, pogotovo planinski deo. Na planinama koje imaju oko 1.000 metara nadmorske visine će padati sneg, međutim, snežna granica može da bude i niže i očekuje se 5 do 10 centimetara snežnog pokrivača – ističe Ristić.

Meteorolog najavljuje da vikend donosi smirivanje padavina, ali znatno niže temperature.

- U subotu se očekuje prestanak padavina, a nedelja je jedini dan bez kiše. Ali, biće sveže i hladno, dnevna temperatura će biti oko 10 stepeni, a jutarnja između 0 i 5 stepeni – kaže Ristić.

Ipak, prava zima još uvek neće potpuno preuzeti kontrolu.

- Od ponedeljka ponovo ide porast temperatura, ponovo dolaze oblaci i skoro svake noći će padati kiša. Biće toplije u sredu, možda čak temperatura može da se približi 20 stepeni. Najviše kiše biće u sredu, a u četvrtak se očekuje prestanak padavina - kaže Ristić.

Nakon tog kratkotrajnog otopljenja sledi nova, znatno ozbiljnija zimska epizoda.

- Otopljenje ide od 16. do 21. novembra, a onda dolazi hladniji period sa maksimalnom temperaturom od 10 stepeni. U petak i sledeću subotu dolazi sa severa najverovatnije hladni front i dolazi hladniji period koji će duže potrajati. Ako bude ciklona i priliva još hladnijeg vazduha, može da bude snega i u nižim predelima - zaključuje Ristić.

(Blic)