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SNEG PARALISAO HRVATSKU: Potpuni kolaps u komšiluku, snimci sve govore (VIDEO)

С.А.М.

13. 11. 2026. u 22:13

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JAKO snežno nevreme pogodilo je u petak popodne Gorski kotar u Hrvatskoj, gde su obilne padavine izazvale velike probleme u saobraćaju, prenosi 24 sata.

СНЕГ ПАРАЛИСАО ХРВАТСКУ: Потпуни колапс у комшилуку, снимци све говоре (ВИДЕО)

Foto: Tviter_@MarkicZeljka

Zimski uslovi stvaraju velike probleme u saobraćaju, naročito u Gorskom kotaru, Lici i Hrvatskom primorju. Zbog snega, mokrih i klizavih kolovoza, kao i jakog vetra bure, na snazi su brojne zabrane i ograničenja, a na pojedinim deonicama formiraju se višekilometarske kolone.

Prema izveštaju HAK-a, zimski uslovi vladaju na pojedinim putevima kroz Gorski kotar, Hrvatsko primorje i Liku, uključujući auto-put A6 između petlji Kikovica i Bosiljevo II, kao i staru magistralu kroz Gorski kotar.

Kolovozi su u većem delu zemlje mokri ili vlažni i klizavi, a ponegde ima i magle. Moguća je poledica i odroni.

U Lici i Gorskom kotaru u toku su čišćenje i posipanje puteva, a HAK posebno upozorava vozače da ne pretiču. Trenutno ne postoji slobodan putni pravac za kamione sa prikolicama, tegljače sa poluprikolicama i vozila bez propisane zimske opreme iz unutrašnjosti prema Hrvatskom primorju i Istri, kao ni u suprotnom smeru.

Na auto-putu A6, na 40. kilometru, između petlji Delnice i Ravna Gora, u smeru ka Zagrebu, dogodila se saobraćajna nezgoda.

Saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom, uz ograničenje brzine od 60 kilometara na čas, dok se vozila povremeno zaustavljaju kod tunela Lučice.

Prema prognozi DHMZ-a, petak će biti pretežno oblačan, kišovit i relativno vetrovit. Lokalno se očekuju i obilnije padavine, ali će tokom popodneva kiša postepeno slabiti. U višim planinskim predelima kiša će prelaziti u susnežicu i sneg, nakon čega će padavine postepeno prestajati, najpre na severu.

Temperature će biti u padu. U unutrašnjosti će se uglavnom kretati između 5 i 10 stepeni Celzijusa, dok će na Jadranu biti znatno toplije, od 14 stepeni na severnom delu do 21 stepen na jugu.

DHMZ je izdao upozorenja na opasne vremenske pojave i za prve sate subote, 14. novembra. Narandžasto upozorenje na jaku i olujnu buru izdato je za Primorsko-goransku, Ličko-senjsku i Zadarsku županiju.

Na Jadranu će vetar promeniti pravac i duvati kao jaka i olujna bura, dok će u unutrašnjosti duvati umeren i jak severni i severoistočni vetar.

Građanima se savetuje da prate upozorenja DHMZ-a i prilagode svoje aktivnosti vremenskim uslovima, posebno na putevima u planinskim predelima, gde sneg može otežati vožnju.

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