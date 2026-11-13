SNEG PARALISAO HRVATSKU: Potpuni kolaps u komšiluku, snimci sve govore (VIDEO)
JAKO snežno nevreme pogodilo je u petak popodne Gorski kotar u Hrvatskoj, gde su obilne padavine izazvale velike probleme u saobraćaju, prenosi 24 sata.
Zimski uslovi stvaraju velike probleme u saobraćaju, naročito u Gorskom kotaru, Lici i Hrvatskom primorju. Zbog snega, mokrih i klizavih kolovoza, kao i jakog vetra bure, na snazi su brojne zabrane i ograničenja, a na pojedinim deonicama formiraju se višekilometarske kolone.
Prema izveštaju HAK-a, zimski uslovi vladaju na pojedinim putevima kroz Gorski kotar, Hrvatsko primorje i Liku, uključujući auto-put A6 između petlji Kikovica i Bosiljevo II, kao i staru magistralu kroz Gorski kotar.
Kolovozi su u većem delu zemlje mokri ili vlažni i klizavi, a ponegde ima i magle. Moguća je poledica i odroni.
U Lici i Gorskom kotaru u toku su čišćenje i posipanje puteva, a HAK posebno upozorava vozače da ne pretiču. Trenutno ne postoji slobodan putni pravac za kamione sa prikolicama, tegljače sa poluprikolicama i vozila bez propisane zimske opreme iz unutrašnjosti prema Hrvatskom primorju i Istri, kao ni u suprotnom smeru.
Na auto-putu A6, na 40. kilometru, između petlji Delnice i Ravna Gora, u smeru ka Zagrebu, dogodila se saobraćajna nezgoda.
Saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom, uz ograničenje brzine od 60 kilometara na čas, dok se vozila povremeno zaustavljaju kod tunela Lučice.
Prema prognozi DHMZ-a, petak će biti pretežno oblačan, kišovit i relativno vetrovit. Lokalno se očekuju i obilnije padavine, ali će tokom popodneva kiša postepeno slabiti. U višim planinskim predelima kiša će prelaziti u susnežicu i sneg, nakon čega će padavine postepeno prestajati, najpre na severu.
Temperature će biti u padu. U unutrašnjosti će se uglavnom kretati između 5 i 10 stepeni Celzijusa, dok će na Jadranu biti znatno toplije, od 14 stepeni na severnom delu do 21 stepen na jugu.
DHMZ je izdao upozorenja na opasne vremenske pojave i za prve sate subote, 14. novembra. Narandžasto upozorenje na jaku i olujnu buru izdato je za Primorsko-goransku, Ličko-senjsku i Zadarsku županiju.
Na Jadranu će vetar promeniti pravac i duvati kao jaka i olujna bura, dok će u unutrašnjosti duvati umeren i jak severni i severoistočni vetar.
Građanima se savetuje da prate upozorenja DHMZ-a i prilagode svoje aktivnosti vremenskim uslovima, posebno na putevima u planinskim predelima, gde sneg može otežati vožnju.
Preporučujemo
PESKOV UPUTIO IZAZOV ZELENSKOM: Ako kontrolišete Konstantinovku, sami je deminirajte
13. 11. 2026. u 14:37
"NEKI OVDE U DABLINU STRAHUJU" Merc moli Trampa da ne pravi iznenađenja sa Putinom
13. 11. 2026. u 14:26
MERC OTKRIO: Pet zemalja bi moglo da predstavlja Evropu na pregovorima o Ukrajini
13. 11. 2026. u 14:02
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Pojavio se njen intimni snimak, Igor ostavio voditeljku: "Mnogo me je razočarao"
"Igor me je mnogo razočarao"
11. 11. 2026. u 12:48
Komentari (0)