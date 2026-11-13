HOLANDSKA VLADA OPSTAJE: Stranka VVD ne napušta koaliciju
VLADA holandskog premijera Roba Jetena opstala je nakon što je desničarska Narodna stranka za slobodu i demokratiju (VVD) danas odlučila da za sada ostaje u vladi, kao i u vladajućoj koaliciji sa njegovom strankom centra D66 i konzervativnom hrišćanskom partijom CDA.
Stranka VVD bila je blizu odluke da napusti vladu nakon što su D66 i CDA postigli dogovor sa levičarskom frakcijom PRO i strankom centra Volt o povećanju poreza na dohodak za imućnije porodice, uz istovremeno smanjenje poreza za ostala domaćinstva i davanje veće podrške radničkoj klasi, preneo je Nl tajms.
Na konferenciji za novinare, Jeten je priznao da se vlada suočava sa “jedinstvenom situacijom”, kao i da koalicione stranke moraju da unesu značajna poboljšanja.
Očekuje se da će tri stranke tokom vikenda nastaviti razgovore.
Jeten je zaključio da se Holandija nalazi u teškoj situaciji, u kojoj poreski plan mora, na ovaj ili onaj način, da prođe kroz parlament kako bi poreska uprava mogla da sprovede promene.
To je dovelo do postizanja kompromisnog dogovora četiri stranke o izmeni nepopularnog poreskog plana manjinske vlade, uz uticaj levice.
Nakon sedmočasovnih pregovora između Jetena, liderke stranke VVD Dilan Ješilgez-Zegerijus i lidera stranke CDA Barta van den Brinka, upućeni izvori su potvrdili da će VVD ostati u koaliciji.
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