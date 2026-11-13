OKO IZ SVEMIRA UHVATILO MOĆNO RUSKO ORUŽJE: Satelit otkrio sistem „Krasuha-2“ u Kalinjingradu (FOTO)

FINSKA kompanija ICEYE objavila je radarski satelitski snimak na kojem se vidi ruski sistem za elektronsko ratovanje (ER) „Krasuha-2“, raspoređen u Kalinjingradskoj oblasti.

Foto: MO Rusije

Satelitski snimak prikazuje lokaciju ovog sistema i pokazuje kako radarski sateliti mogu otkriti vojnu opremu, čak i kada je ona sakrivena ili kamuflirana.



Sateliti kompanije ICEYE

Kompanija ICEYE koristi tehnologiju radara sa sintetičkim otvorom (SAR – Synthetic Aperture Radar), koja se značajno razlikuje od konvencionalnog optičkog snimanja.

SAR sateliti su opremljeni sopstvenim sistemima za emitovanje i prijem mikrotalasa, što im omogućava da snimaju detaljne slike površine Zemlje visoke rezolucije, bez obzira na doba dana.

Sateliti sa radarom sa sintetičkim otvorom (SAR) mogu da „prodru“ kroz oblake, maglu, dim i padavine, omogućavajući nadzor 24 sata dnevno, bez obzira na vremenske uslove ili osvetljenje.

Visoka rezolucija SAR snimaka omogućava analitičarima da jasno identifikuju obrise vojne opreme, antena i strukturnih karakteristika pojedinačnih vozila.

On a night in October, a truck-mounted jammer sits at a site in Kaliningrad, its antenna boom raised toward the Baltic. ICEYE’s SAR satellites saw it anyway: radar needs no daylight. Kaliningrad has become one of Europe’s most active sources of electronic interference. Jamming from the exclave degrades GPS and communications across the Baltic Sea. A single image shows a jammer in place. Persistent monitoring shows when it is ready to transmit: a raised antenna is a strong indicator of activity, and tracking that over time reveals when systems go operational and how that lines up with reported interference. To find out more, download the Baltic Sea Overwatch report: https://t.co/D8Dkc273Cq — ICEYE (@iceye_global) November 11, 2026

Sistem za elektronsko ratovanje „Krasuha“

Sistem za elektronsko ratovanje „Krasuha“ nalazi se u upotrebi u ruskoj vojsci od 2014. godine. Dizajniran je za ometanje i poremećaj rada elektronskih ciljeva na udaljenostima do nekoliko stotina kilometara.

Sistem je razvio ruski istraživački institut „Gradijent“ u Rostovu na Donu, dok je serijska proizvodnja uspostavljena u Brjanskoj elektromehaničkoj fabrici.

Početkom 2022. godine, ruske snage su u Kijevskoj oblasti izgubile kontejner komandnog mesta koji pripada sistemu za elektronsko ratovanje 1RL257 „Krasuha-4“.

Prema izveštajima, deo ovog ruskog sistema pronađen je u blizini naselja Makariv.

Pored toga, zabeleženi su učestali poremećaji signala GPS satelitske navigacije duž gotovo celog istočnog krila NATO-a, koje se proteže od Baltičkog do Crnog mora.

militarnyi.com

BONUS VIDEO - Dragijevića i Jankovića dovode u sud na pripremno ročište za ubistvo Danke Ilić