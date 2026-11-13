OKO IZ SVEMIRA UHVATILO MOĆNO RUSKO ORUŽJE: Satelit otkrio sistem „Krasuha-2“ u Kalinjingradu (FOTO)
FINSKA kompanija ICEYE objavila je radarski satelitski snimak na kojem se vidi ruski sistem za elektronsko ratovanje (ER) „Krasuha-2“, raspoređen u Kalinjingradskoj oblasti.
Satelitski snimak prikazuje lokaciju ovog sistema i pokazuje kako radarski sateliti mogu otkriti vojnu opremu, čak i kada je ona sakrivena ili kamuflirana.
Sateliti kompanije ICEYE
Kompanija ICEYE koristi tehnologiju radara sa sintetičkim otvorom (SAR – Synthetic Aperture Radar), koja se značajno razlikuje od konvencionalnog optičkog snimanja.
SAR sateliti su opremljeni sopstvenim sistemima za emitovanje i prijem mikrotalasa, što im omogućava da snimaju detaljne slike površine Zemlje visoke rezolucije, bez obzira na doba dana.
Sateliti sa radarom sa sintetičkim otvorom (SAR) mogu da „prodru“ kroz oblake, maglu, dim i padavine, omogućavajući nadzor 24 sata dnevno, bez obzira na vremenske uslove ili osvetljenje.
Visoka rezolucija SAR snimaka omogućava analitičarima da jasno identifikuju obrise vojne opreme, antena i strukturnih karakteristika pojedinačnih vozila.
Sistem za elektronsko ratovanje „Krasuha“
Sistem za elektronsko ratovanje „Krasuha“ nalazi se u upotrebi u ruskoj vojsci od 2014. godine. Dizajniran je za ometanje i poremećaj rada elektronskih ciljeva na udaljenostima do nekoliko stotina kilometara.
Sistem je razvio ruski istraživački institut „Gradijent“ u Rostovu na Donu, dok je serijska proizvodnja uspostavljena u Brjanskoj elektromehaničkoj fabrici.
Početkom 2022. godine, ruske snage su u Kijevskoj oblasti izgubile kontejner komandnog mesta koji pripada sistemu za elektronsko ratovanje 1RL257 „Krasuha-4“.
Prema izveštajima, deo ovog ruskog sistema pronađen je u blizini naselja Makariv.
Pored toga, zabeleženi su učestali poremećaji signala GPS satelitske navigacije duž gotovo celog istočnog krila NATO-a, koje se proteže od Baltičkog do Crnog mora.
militarnyi.com
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