Muk na Marakani! Nemci blickrigom dali dva gola! (VIDEO)

Šokantan početak meča za Srbiju.

Foto: Printskrin Youtube/Arena Sport TV

Šok za šokom na Marakani! Tek što je Nemačka stigla do vođstva u 3. minutu protiv Srbije, autogolom Srđana Babića, usledio je novi "hladan tuš" za Paunovićeve izabranike.

Košmaran početak meča petog kola A Lige nacija, nastavljen je i 11 minuta kasnije, kada je Florijan Virc duplirao prednost "pancera" na 2:0.

Golu je prethodio pokušaj Kaia Haverca, koga baš neće večeras, jer je u prvom slučaju, njegov šut ka Vanji Milinković Saviću smer promenio štoper "orlova".

Sada je napadač Arsenala pokušao iskosa, golman Srbije odlično intervenisao, da bi pored uspavane odbrane Virc pronašao put do cilja i povisio rezultat.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Inače, u drugoj utakmici iste grupe, Holandija vodi protiv Grčke takođe sa 2:0.

Međutim, "lale" i "heleni" imaju daleko više bodova od Srbije, koja je na "nuli".

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