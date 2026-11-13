BOGDANOVIĆ BEZ MILOSTI PREMA RAJKOVIĆU! Oštro kritikovao golmana Srbije: „Gde su ti ponos i dostojanstvo?“

Bivši srpski reprezentativac Rade Bogdanović (56) oštro je kritikovao Predraga Rajkovića (31) zbog odluke da se od marta više ne odaziva pozivima selektora „A“ reprezentacije Srbije Veljka Paunovića.

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Bogdanović je gostujući u studiju Radio-televizije Srbije istakao da postoje brojni razlozi zbog kojih bi golman koji je godinama branio za nacionalni tim trebalo da dolazak u reprezentaciju shvati kao obavezu i da je ispoštuje.

- Iznenadio me je Rajković, golman. Baš me je iznenadio. Prvo, mislim da igrač poput njega, odličan i vrhunski golman, mora da ispoštuje narod u zemlji za koju je branio i da kaže: „Neću da branim za reprezentaciju, razlog je taj i taj“. Ovako, moram da kažem, rodiš se u Negotinu, dođeš u Jagodinu, igraš, a sve su to državni klubovi koji se finansiraju iz lokalne samouprave i od državnih organa - rekao je Bogdanović.

Nekadašnji reprezentativac potom je podsetio na Rajkovićev put, od početaka u Srbiji, preko Crvene zvezde i inostranih klubova, do nastupa na Svetskom prvenstvu i odlaska u Saudijsku Arabiju.

- Zatim dođeš u Zvezdu, prođeš sve reprezentativne selekcije, odeš u Francusku i dalje si reprezentativac, pa odeš u Španiju, braniš na Svetskom prvenstvu, pa se prodaš u Saudijsku Arabiju... I kad osetiš da nisi prvi izbor, ti kažeš: „Neću više da branim?“ Pa, gde su ti ponos i dostojanstvo, ako imaš neke probleme? Sve dok tako postupaju, svakom selektoru će biti teško - poručio je Bogdanović.