BOGDANOVIĆ BEZ MILOSTI PREMA RAJKOVIĆU! Oštro kritikovao golmana Srbije: „Gde su ti ponos i dostojanstvo?“
Bivši srpski reprezentativac Rade Bogdanović (56) oštro je kritikovao Predraga Rajkovića (31) zbog odluke da se od marta više ne odaziva pozivima selektora „A“ reprezentacije Srbije Veljka Paunovića.
Bogdanović je gostujući u studiju Radio-televizije Srbije istakao da postoje brojni razlozi zbog kojih bi golman koji je godinama branio za nacionalni tim trebalo da dolazak u reprezentaciju shvati kao obavezu i da je ispoštuje.
- Iznenadio me je Rajković, golman. Baš me je iznenadio. Prvo, mislim da igrač poput njega, odličan i vrhunski golman, mora da ispoštuje narod u zemlji za koju je branio i da kaže: „Neću da branim za reprezentaciju, razlog je taj i taj“. Ovako, moram da kažem, rodiš se u Negotinu, dođeš u Jagodinu, igraš, a sve su to državni klubovi koji se finansiraju iz lokalne samouprave i od državnih organa - rekao je Bogdanović.
Nekadašnji reprezentativac potom je podsetio na Rajkovićev put, od početaka u Srbiji, preko Crvene zvezde i inostranih klubova, do nastupa na Svetskom prvenstvu i odlaska u Saudijsku Arabiju.
- Zatim dođeš u Zvezdu, prođeš sve reprezentativne selekcije, odeš u Francusku i dalje si reprezentativac, pa odeš u Španiju, braniš na Svetskom prvenstvu, pa se prodaš u Saudijsku Arabiju... I kad osetiš da nisi prvi izbor, ti kažeš: „Neću više da branim?“ Pa, gde su ti ponos i dostojanstvo, ako imaš neke probleme? Sve dok tako postupaju, svakom selektoru će biti teško - poručio je Bogdanović.
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