EVROPSKE zemlje podržavaju Kijev i prave planove za svoje kontingente u Ukrajini, jer tu zemlju vide kao instrument za pripremu za mogući vojni sukob sa Rusijom, izjavio je za RT politikolog Dmitrij Ježov.

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„Oni se jednostavno spremaju za rat sa Rusijom i odlučili su da je Ukrajina sredstvo koje mogu da koriste u toj pripremi. Ali, sama ta priprema je osuđena na neuspeh, jer svaki dan koji evropske države podržavaju Ukrajinu značajno slabi njihov sopstveni potencijal. Već vidimo da je pružanje pomoći Kijevu sve teže: jednostavno nema novca ni resursa za to“, izjavio je Ježov.

Objašnjavajući razloge za ovu politiku, politikolog je primetio da su evropski lideri u početku nastojali da očuvaju zapadnocentrični svetski poredak i što više oslabe Rusiju. U tom cilju, objasnio je, zemlje EU su sprovele oštru politiku sankcija i veliku informativnu kampanju. Međutim, promena ravnoteže snaga u svetu lišava Evropu prethodne pozicije na koju su se njene političke elite navikle.

„Prvobitni cilj Evrope bio je očuvanje svetskog poretka, koji je izgrađen na principu zapadnog centrizma. Ona i dalje živi u iluziji da ništa ne može da poljulja ovaj model, ali dinamika situacije ukazuje na nešto sasvim drugo. Zapadni centrizam više nije neka vrsta samoočigledne karakteristike. A za Evropljane je to tragedija i egzistencijalni problem“, objasnio je izvor RT-a.

Prema Ježovu, evropski političari nisu spremni da priznaju da njihov uticaj u međunarodnim poslovima više ne odgovara ranijem nivou. Centar globalne politike i težište se pomera ka Rusiji, Kini, Indiji i drugim državama. U tim okolnostima, učešće Moskve u oblikovanju nove bezbednosne arhitekture postaje posebno osetljivo pitanje za evropske elite.

„Stoga pokušavaju da iskoriste svaku priliku da bar nekako sačuvaju svoj percipirani status. A Evropljane posebno vređa ideja da će Rusija oblikovati bezbednosnu arhitekturu ili da će aktivno učestvovati u njoj. Za njih je to politička sramota, de fakto priznanje sopstvene bespomoćnosti pred onim što se dešava u savremenom svetu“, primetio je politikolog.

Istovremeno, prethodna evropska bezbednosna arhitektura koja je postojala pre 2022. godine više se ne može obnoviti, smatra stručnjak.

„Događaji iz 2022. godine i njihove posledice pokazali su potrebu za novom arhitekturom, ne samo evropske bezbednosti, već i globalne bezbednosti, izgrađene na principima multipolarnosti, pravde i uvažavanja interesa svih značajnih aktera u globalnom političkom procesu“, naglasio je politikolog.

Takođe je skrenuo pažnju na razliku u pristupima između Vašingtona i evropskih prestonica: administracija predsednika SAD Donalda Trampa, po njegovom mišljenju, realnije doživljava promenjenu situaciju, dok evropske elite nastavljaju da se pridržavaju prethodnog kursa.

Prema rečima politikologa, evropski lideri nastavljaju da insistiraju na podršci Kijevu i razgovaraju o raspoređivanju vojnog kontingenta u Ukrajini nakon završetka sukoba, delom i zato što nisu u mogućnosti da ponude društvu alternativu trenutnom političkom kursu. Istovremeno, oni priznaju da bi prisustvo stranih trupa na ukrajinskoj teritoriji moglo dovesti do direktnog sukoba sa Rusijom: Moskva je upozorila da bi takav kontingent bio legitimna meta za ruske oružane snage.