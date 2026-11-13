(MAPA) NOVI UDAR UKRAJINSKIH SNAGA: Kijev pokrenuo ofanzivu kod strateškog mesta Komar u Donjeckoj oblasti

UKRAJINSKE snage izvode ofanzivu u okolini sela Komar, koje se nalazi severno od Velike Novosilke u Donjeckoj oblasti.

Iryna Rybakova/Tanjug/AP

O ovome izveštavaju ruski Telegram kanali koji prate vojna dešavanja.

Oni opisuju situaciju u ovom sektoru kao zabrinjavajuću, navodeći da su VSU u ovo područje prebacile dodatne rezerve.

Prema njihovim navodima, ukrajinske jedinice su uspele da zauzmu između trećine i polovine sela Komar, dok ruske snage pokušavaju da ih potisnu.

Takođe se navodi da je susedno selo Perebudova prešlo pod kontrolu Ukrajinaca, a da se vode borbe za selo Fedorivka, koje se, prema nekim procenama, našlo u takozvanoj „sivoj zoni”. Pored toga, ukrajinski napadi se nastavljaju u oblastima Voskresenka, Malijevka i Ševčenko.

Foto: ctrana.one

Istovremeno, VSU pojačavaju pritisak u susednom sektoru, na spoju ruskih grupacija snaga „Istok” („Vostok”) i „Centar” („Centr”). Koristeći Novopavlivku kao polaznu tačku, ukrajinske jedinice pokušavaju da usmere svoju ofanzivu ka mestu Dačne.

Ruski vojni posmatrači procenjuju da je cilj VSU povezivanje bokova njihovih jedinica koje napreduju, uspostavljanje uporišta na istočnoj obali reke Mokri Jali i stvaranje širokog fronta za dalje napredovanje ka jugu, prema Velikoj Novosilki.

Ruski Telegram kanali navode da ukrajinska komanda namerava da nastavi ofanzivu i da poseban akcenat stavlja upravo na ovaj sektor.

Ukoliko bude uspešna, ukrajinska ofanziva bi mogla da ugrozi ruske položaje u Velikoj Novosilki, kao i linije snabdevanja grupacije „Istok”, koja trenutno izvodi ofanzivna dejstva u Zaporoškoj oblasti.

Foto: ctrana.one

Prema navodima ukrajinskog Telegram kanala „Deep State”, koji prati vojna dešavanja, Komar se delimično nalazi u „sivoj zoni”, što znači da se borbe u tom naselju još uvek vode. Međutim, ova situacija traje već neko vreme, a na ovom pravcu u poslednje vreme nisu zabeleženi nikakvi značajniji novi pomaci. Istovremeno, vojni posmatrač Konstantin Mašovec ranije je izvestio o napredovanju ukrajinskih snaga u ovom sektoru.

Ukrajina nije zvanično objavila ofanzivu u blizini Komara. Ipak, reč je o uobičajenoj taktici komande Oružanih snaga Ukrajine: da se tokom dužeg vremenskog perioda uzdržavaju od iznošenja informacija o ofanzivnim dejstvima.

Važno je podsetiti da su Oružane snage Ukrajine u oktobru okončale operaciju „Vivaldi” u Donbasu, saopštivši da je oslobođeno 16 naselja.

(strana.one)

BONUS VIDEO - Dragijevića i Jankovića dovode u sud na pripremno ročište za ubistvo Danke Ilić