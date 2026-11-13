"Od sada ću biti uz vas": Majkl Kerik se oprostio od Mančester junajteda (FOTO)

ENGLEZ je završio boravak na klupi Mančester junajteda.

FOTO: Tanjug/ Andrew Matthews/PA via AP

Majkl Kerik se na Instagramu oprostio od "crvenih đavola", kluba gde je kao igrač ostavio veliki trag.

- Želim Mančester junajtedu samo uspeh. Ovaj klub je bio ogroman deo mog života i to se nikada neće promeniti. Uvek ću biti ponosan na svoju ulogu i uvek ću želeti najbolje ovom klubu. Od sada ću biti uz vas, posmatrati sa strane i navijati za momke - rekao je Kerik.

Takođe, zahvalio se svima sa kojima je sarađivao. Istakao je i da mu je mnogo značilo da radi u klubu za koji je evmotivno vezan.

Podsetimo, on je tokom prošle sezone nasledio Rubena Amorima na klupi. Uspeo je da podigne ekipu i odvede je do trećeg mesta u Premijer ligi i vrati je u Ligu šampiona.

Na taj način je sebi kupio ostanak na klupi, ali ova sezone nije dobro počela. U prvenstvu je zabeležena samo jedna pobeda što je dovoljno za 18. mesto na tabeli. U najelitnijem evropskom takmičenju posle četiri utakmice Junajted ima po dve pobede i poraza.

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