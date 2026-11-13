"Od sada ću biti uz vas": Majkl Kerik se oprostio od Mančester junajteda (FOTO)
ENGLEZ je završio boravak na klupi Mančester junajteda.
Majkl Kerik se na Instagramu oprostio od "crvenih đavola", kluba gde je kao igrač ostavio veliki trag.
- Želim Mančester junajtedu samo uspeh. Ovaj klub je bio ogroman deo mog života i to se nikada neće promeniti. Uvek ću biti ponosan na svoju ulogu i uvek ću želeti najbolje ovom klubu. Od sada ću biti uz vas, posmatrati sa strane i navijati za momke - rekao je Kerik.
Takođe, zahvalio se svima sa kojima je sarađivao. Istakao je i da mu je mnogo značilo da radi u klubu za koji je evmotivno vezan.
Podsetimo, on je tokom prošle sezone nasledio Rubena Amorima na klupi. Uspeo je da podigne ekipu i odvede je do trećeg mesta u Premijer ligi i vrati je u Ligu šampiona.
Na taj način je sebi kupio ostanak na klupi, ali ova sezone nije dobro počela. U prvenstvu je zabeležena samo jedna pobeda što je dovoljno za 18. mesto na tabeli. U najelitnijem evropskom takmičenju posle četiri utakmice Junajted ima po dve pobede i poraza.
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